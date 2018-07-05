الزرعوني: أكثر من 20 جهة تشارك في حملة الوقاية من "الإنهاك الحراري"

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

بمقر منطقة الشارقة الطبية، عقد صباح الخميس، الاجتماع التنسيقي الأول الخاص بحملة الوقاية من الإنهاك الحراري 2018، تحت شعار "سعادتكم غايتنا".

وقال محمد عبد الله الزرعوني مدير منطقة الشارقة الطبية في تصريح لـ "الشارقة 24": شارك اليوم في الاجتماع التنسيقي الخاص بحملة الإنهاك الحراري أكثر من 20 جهة محلية واتحادية في إمارة الشارقة، للتجهيز لحملة الإنهاك الحراري في نسختها العاشرة.

وأضاف الزرعوني أن حملة الإنهاك الحراري تأتي ضمن استراتيجية وزارة الصحة ووقاية المجتمع بضرورة نشر الوعي الصحي لدى كافة فئات المجتمع وخاصة الفئة التي تتطلب أعمالها التعرض لأشعة الشمس وتوعيتهم بمخاطر الإصابة بالإنهاك الحراري وطرق الوقاية وإتباع ممارسات صحية سليمة لتجنب الوصول إلى مرحلة الإصابة.