1.262 مليون درهم قيمة أعمال ومشاريع "درهم الحمد" للشارقة الخيرية

الشارقة 24 – وام:

بلغت قيمة الأعمال والمشاريع التي تم تنفيذها خارج الدولة من خلال الاستفادة من مشروع "درهم الحمد" الذي تشرف عليه وتنظمه وتنفذه جمعية الشارقة الخيرية مليوناً و262 ألفاً و730 درهماً توزعت في 8 بلدان في قارتي آسيا وأفريقيا هي الهند وملاوي وموريتانيا وكينيا والصين والنيجر وبنغلاديش وليبريا.

وقال عبد الله مبارك الدخان الأمين العام لجمعية الشارقة الخيرية: إن مشروع "درهم الحمد" يتميز بقيمة عظيمة فهذا الدرهم الذي يقدمه المتبرع يدخل في مشاريع عديدة داخل الدولة وخارجها.. مشيراً إلى أن خدمة "درهم الحمد" تحظى بإقبال من قبل المتبرعين والمشتركين الذي يحرصون على المشاركة في هذا المشروع المهم والحيوي كما أنه يعكس مدى وحجم تفاعلنا وتواصلنا مع المتبرعين والداعمين وتقديرهم لأهمية ومكانة مشروع درهم الحمد في المساهمة في تنفيذ مشاريع وأعمال عدة.

ولفت إلى أن تبرعات خدمة درهم الحمد تدخل في دعم عدة مشاريع عامة من بينها مشروع الأيادي المنتجة الذي يعد بمثابة فرص عمل توفرها الجمعية للمحتاجين بدلا من الاعتماد على المساعدات.

وأوضح أن طريقة الاشتراك في خدمة درهم الحمد تتم من خلال إرسال كلمة "حمد" إلى الكود 1110 اتصالات أو 1011 دو حيث يتم خصم درهم يومياً من رصيد المشترك يصل تلقائيا إلى صناديق وحسابات الجمعية لتقوم بتدوير تلك المبالغ في عدد من المشروعات الخيرية.