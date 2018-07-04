"الشارقة للخدمات الإنسانية" تخرج دفعة جديدة من برنامج العلاج بالموسيقى

الشارقة 24:

نظمت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، الأربعاء، في قصر الثقافة بالشارقة، حفل لتخريج الدفعة الرابعة من كادر المدينة ممن أتموا تدريبهم ضمن برنامج العلاج بالموسيقى الذي تنظمه المدينة منذ عام 2014، بالتعاون مع جامعة إيوا من كوريا الجنوبية.

وعبرت سعادة مدير مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية منى عبد الكريم اليافعي عن فخرها واعتزازها بتخريج الدفعة الرابعة من كادر المدينة ممن أتموا تدريبهم ضمن برنامج العلاج بالموسيقى الذي تنظمه المدينة منذ عام 2014، بالتعاون مع جامعة إيوا من كوريا الجنوبية

وقالت اليافعي: "تعتبر المدينة أول مؤسسة على مستوى الوطن العربي في مجال التعاون مع جامعة إيوا والتي يمتد تاريخها لأكثر من 150 عاماً في تطبيق برنامج العلاج بالموسيقى حيث أثبتت التجربة أثره الإيجابي الكبير على تنمية المهارات الحسية والإدراكية للطلاب ذوي الإعاقة.

وأثنت اليافعي على الجهود التي يبذلها كادر المدينة من موظفين واختصاصيين ومشرفين بهدف تحقيق أفضل النتائج وتقديم أرقى الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة لتطوير مهاراتهم الحركية والاجتماعية واللغوية والتربوية والسلوكية.

وأشارت إلى أن الخبرة التي يكتسبها الكادر عاماً إثر عام تنعكس إيجاباً على تنوع الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة ومن هنا جاء اهتمام المدينة بإدخال برنامج العلاج بالموسيقى كطريقة من طرق تطوير المهارات الحركية والاجتماعية والتعليمية.

وأكدت الحرص على استمرارية البرنامج كي يكون في المدينة كادر مؤهل وقادر على استخدام الموسيقى وفق منهجية تسهم في تطوير قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة وفق أفضل الممارسات العالمية.

ولفتت الأستاذة خديجة أحمد بامخرمة مسؤول التخطيط والمتابعة في المدينة والمشرف العام على برنامج العلاج بالموسيقى، إلى التأهيل المحترف للخريجين على يد المختصين في مجال العلاج بالموسيقى من جامعة إيوا وقد بلغ عدد الموظفين والاختصاصيين الذين تم تدريبهم منذ العام 2014 وحتى الآن

61 معلماً واختصاصياً.

وأوضحت بامخرمة أهمية برنامج العلاج بالموسيقى في تطوير قدرات الطلبة ذوي الإعاقة حسياً وحركياً ومعرفياً بالإضافة إلى تقديم أفضل الخدمات لهم وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية باستخدام تقنيات العلاج بالموسيقى الذي يعتبر من أهم طرق العلاج وأكثرها تطوراً مشيدة بالثقة والدعم المقدمين لفريق العمل من سعادة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام المدينة.

وفي الختام توجه الخريجون بخالص الشكر والتقدير إلى سعادة مدير عام المدينة التي كانت وما زالت الداعم الرئيسي لكل عمل هادف يصب في مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة كما عبروا عن شكرهم لجامعة إيوا والمختصة معربين عن أملهم في استدامة تطبيق البرنامج بطريقة احترافية ومنهجية تضمن تحقيق أكبر قدر من الفائدة لطلاب المدينة.