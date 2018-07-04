"إكسبو الشارقة" يدشن مبادرة مجتمعية لمتابعة مونديال 2018

الشارقة 24:

أطلق مركز إكسبو الشارقة مبادرة مجتمعية مُخصصة لفريق عمل المركز وموظفي الجهات الحكومية المحلية في إمارة الشارقة، تتيح لهم متابعة مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم "مونديال 2018" في قاعة المؤتمرات بالمركز وسط أجواء استثنائية وحماسية.

وتم إطلاق المبادرة خلال حفل أقيم أمس الثلاثاء، في مركز إكسبو الشارقة، بحضور سعادة وليد بو خاطر عضو مجلس إدارة المركز، وسعادة زيادة محمد خير الله الحجي عضو مجلس الإدارة، وسعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي للمركز، وطارق سعيد السويدي مدير مكتب وزارة الاقتصاد في "إكسبو الشارقة".

وقال سعادة وليد بو خاطر عضو مجلس إدارة المركز، إن مركز إكسبو الشارقة ليس مجرد مركز يأتي في طليعة مراكز المعارض التجارية والمؤتمرات الدولية الرائدة على مستوى المنطقة والعالم، فهو أيضاً مساحة للتلاقي والتواصل الثقافي والاجتماعي والرياضي على المستوى المحلي والمؤسسي كذلك، مضيفاً أن إطلاق هذه المبادرة جاء في إطار حرص المركز على إسعاد موظفيه بالدرجة الأولى وتقوية أواصر العلاقات بين موظفي مختلف الجهات الحكومية في الشارقة.

من جانبه، قال سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي للمركز، إن إطلاق هذه المبادرة يندرج في إطار حرص "إكسبو الشارقة" على تعزيز العلاقات الإنسانية بين الدوائر الحكومية المحلية في إمارة الشارقة بما يسهم في توطيد علاقات التعاون الاستراتيجي بين موظفي المركز ونظرائهم في الجهات والدوائر الحكومية الأخرى، وبما ينعكس إيجاباً على الأداء والخدمات ويصب في خدمة اقتصاد الإمارة وإسعاد المجتمع.

وفي ختام الحفل، قام الحاضرون بتقطيع قالب حلوى على شكل كرة قدم احتفالاً بالمناسبة، وأعلن المركز عن فتح أبوابه أمام موظفيه وموظفي الجهات الحكومية اعتباراً من اليوم في قاعة المؤتمرات التي تم تجهيزها بمختلف وسائل الراحة، وبشاشة عملاقة تلبي الطلب على مشاهدة البطولة الكروية العالمية الكبرى، وسط أجواء مليئة بالإثارة والحماس تتيح للضيوف عيش تجربة مميزة.