شرطة الشارقة تناقش التحضيرات لتمرين "الجاهزية 1"

الشارقة 24:

عُقد بقاعة شهداء الإمارات بمقر القيادة العامة لشرطة الشارقة، اجتماع تحضيري لتمرين "الجاهزية 1"، بحضور العقيد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية بالإنابة، والسيد عيسى هلال الحزامي مدير مركز الاستجابة الوطني بالشارقة، والمقدم دكتور حمدان الطنيجي رئيس قسم إدارة الأزمات والكوارث بالإدارة العامة للعمليات المركزية ورئيس لجنة التمارين بالإمارة، وعدد من مدراء الدوائر المحلية بالشارقة وممثليها، وضباط الاختصاص.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة مهام التمرين، وأهدافه الاستراتيجية، إلى جانب شرح وتوزيع المهام والمسؤوليات، والمعايير الفنية المثبتة وفق الخطط المعدة لذلك.

ويأتي تمرين "الجاهزية 1" ضمن استراتيجية التحديث والتطوير في مجال التدريب التي تنتهجها القيادة العامة لشرطة الشارقة، لرفع كفاءة وقدرات مختلف الجهات والمؤسسات الوطنية سواءً المحلية أو القطاع الخاص في حالات الطوارئ، وقياس مستوى الكفاءة والجاهزية والاستعداد.