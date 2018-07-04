أطفال الشارقة تُطلق المعسكر الصيفي الـ 12 "أكون"

الشارقة 24:





انطلقت فعاليات المعسكر الصيفي الثاني عشر "أكون"، والذي يهدف إلى تحقيق الرعاية الاجتماعية والصحية للأطفال في الفئة العمرية من 6 إلى 12 عاماً، وتطوير مهاراتهم العقلية والحركية.

ويتضمن المعسكر الذي يقام سنوياً أنشطة متنوعة منها: ورش فنية، وثقافية، وعلمية، وصحية، وفنون الطهي بالإضافة إلى الورش التي تساهم في التنمية الذاتية والإبداعية، والأنشطة الرياضية والرحلات التعلمية والترفيهية.

وبدأت الفعاليات في يومها الأول بحفل تعارف تضمن العديد من الأنشطة الترفيهية والمسابقات الثقافية وورش في التطوير والتنمية الذاتية، التي تساهم في اكساب الأطفال المهارات التي تساعدهم في تطوير قدراتهم العقلية والحركية وتغيير نمط حياتهم، ومنها: مهارة الذكاء الهندسي، والحركي والعاطفي، والعقلي.

وقدمت القيادة العامة لشرطة الشارقة متمثلةً بإدارة العلاقات العامة ورشة بعنوان "الأمن والسلامة"، هدفت إلى توعيتهم بمخاطر استخدام التكنلوجيا وأهم السلوكيات الخاطئة التي يجب تجنبها وكذلك أبرز الخدمات التي تقدمها للجمهور.

في حين تفاعل الأطفال خلال الورشة الثقافية "قصتي من رسمي" برسم الشخصيات الرئيسة للقصة.

وللتعرف على أهمية المحافظة على صحة الأسنان وطرق نظافتها، وأهمية تناول الوجبات الصحية فقد نفذت منطقة الشارقة الطبية ورشة "صحتي" وتم خلالها إجراء الفحوصات الطبية المجانية للأطفال.

ومن جانبٍ آخر، تواصلت فعاليات الأسبوع الأول بالعديد من الورش مثل: ورشة فن "الطهي" لتعليم الأطفال مهارات إعداد الوجبات الصحية والأساليب الآمنة للتعامل مع الأدوات الحادة في المطبخ، كما نُفذت ورش عمل إبداعية منها: فن صناعة الدمى باستخدام مواد معادة التدوير، وكذلك ورشة "الصابون الملون" ورشة الزراعة، إلى جانب اليوم المفتوح الذي هدف إلى تعريف الأطفال بالعمل التطوع قاموا خلاله توزيع المياه والعصائر والوجبات للتخفيف عن العمال من الانهاك الحراري.

إضافة إلى مشاركتهم في الأنشطة الرياضية المختلفة والمسابقات الثقافية، والرحلات التعليمية والترفيهية الممتعة حيث زاروا مركز الاستكشاف في الشارقة للتعرف على لعبة الكنز.

ويقام المعسكر الصيفي الـ 12 "أكون" بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، ومنطقة الشارقة الطبية، وهيئة الشارقة للمتاحف، ومتحف الاتحاد بدبي، وكذلك مركز ميغامول بالشارقة.