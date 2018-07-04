"الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية" تكرم الفائزين في مسابقتها الرمضانية

الشارقة 24:





احتفلت صباح اليوم الأربعاء، مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنّة النبوية بمقرها في مدينة الشارقة، بتكريم الفائزين في المسابقة الرمضانية الثانية للقرآن الكريم والتي خصصت لموظفي حكومة الشارقة.

ويأتي النجاح الكبير لفكرة المسابقة في تواصلها للعام الثاني على التوالي بعد أن شهدت المسابقة مشاركة 86 موظفاً وموظفة من مختلف دوائر وهيئات حكومة الشارقة.

ونظمت المؤسسة حفلاً أكدت من خلاله مواصلة دورها في تشجيع موظفي حكومة الشارقة في حفظ القرآن الكريم.

حضر الحفل المهندس خليفه مصبح الطنيجي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الإسكان، وسلطان مطر بن دلموك رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، وعمر الشامسي مدير مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية.

وبعد تلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم، ألقى سلطان مطر بن دلموك رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية كلمة أشاد فيها بنجاح فكرة تنظيم المسابقة والتي خصصت لموظفي حكومة الشارقة، في إطار سلسلة الجوائز والمسابقات القرآنية التي تنظمها المؤسسة على مدار العام بهدف تشجيع جميع أفراد المجتمع على حفظ وتلاوة القرآن الكريم والتردد على حلقات تحفيظ القرآن الكريم للمؤسسة والتي بلغت ألف حلقة منتشرة في مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة.

وأكد سلطان مطر بن دلموك، أن التكريم يأتي لتحفيز حفظة القرآن الكريم من موظفي حكومة الشارقة على مواصلة الحفظ وتشجيعهم، رغم أعبائهم الوظيفية، على تلاوة وحفظ آيات القرآن الكريم لاسيما خلال شهر رمضان الكريم.

بعدها، قام المهندس خليفة مصبح الطنيجي، وسلطان مطر بن دلموك، وعمر الشامسي، بتكريم الفائزين بالمراكز العشرة الأول، كما تم تكريم اللجان التحكيمية والمنظمة للمسابقة بجانب تكريم جميع المشاركين.