هيئة مطار الشارقة تكرّم 3 فائزين ببرنامج "لأننا نهتم"

الشارقة 24:

تعزيزاً لعلاقتها مع المتعاملين والمسافرين ونشر ثقافة الابتكار والإبداع، واصلت هيئة مطار الشارقة الاهتمام بآراء واقتراحات المتعاملين والجمهور، حيث قامت بتكريم أحمد يوسف وخميس الكعبي من الإمارات، وفاروق علي من باكستان، الفائزين بأفضل اقتراحات ضمن برنامج "لأننا نهتم" لآراء المتعاملين، الذي أطلقته قبل نحو 9 سنوات.

سلمت علياء عبيد الشامسي مدير إدارة التسويق وعلاقات المتعاملين في الهيئة، الفائزين الجوائز، وهي عبارة عن تذاكر سفر مقدمة من شركة "العربية للطيران"، تقديراً لمشاركتهم وتفاعلهم مع الهيئة.

وتحرص هيئة مطار الشارقة على الاستفادة من مختلف الأفكار التي يطرحها المسافرون والمتعاملون وتطبيقها عملياً من أجل تعزيز بيئة الإبداع القائمة على خدمة المسافرين والمتعاملين، وفقاً لمنظورهم واحتياجاتهم، بالإضافة إلى تحقيق رؤية الهيئة وتطوير خدماتها وفق أفضل المعايير المتبعة عالمياً، حيث قامت الهيئة بتنفيذ وتطبيق عدد من الاقتراحات التي حصلت عليها من هذا البرنامج منذ إطلاقه، وكان لها دور كبير في الارتقاء بالخدمات التي يقدمها المطار للمسافرين.

ونظراً لأهمية هذا البرنامج، فقد عملت هيئة مطار الشارقة على تطويره بشكل مستمر، وتوسيع سبل المشاركة فيه، حيث يمكن لمستخدمي المطار الإدلاء بآرائهم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بمطار الشارقة www.sharjahairport.ae، أو عبر تعبئة الاستبيانات الموزعة في صالات المغادرين والقادمين، أو من خلال استخدام الجهاز المحمول الذي يقوم موظف المطار من خلاله بإجراء مقابلات مباشرة مع المتعاملين، أو عبر تطبيق الهاتف الذكي أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تقوم الهيئة باختيار الفائزين به بحسب أفضل الاقتراحات المقدمة منهم.