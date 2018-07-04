شرطة الشارقة تنظم ملتقى "كلنا شركاء في السلامة المرورية"

الشارقة 24:

في إطار المبادرة الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز التواصل والتنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة، نظمت إدارة المرور والدوريات بمقرها، وبالتعاون مع إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الشارقة، الملتقى الإعلامي للجاليات، تحت شعار "كلنا شركاء في السلامة المرورية".

جاء ذلك بحضور المقدم محمد علاي النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، والمقدم خالد الكي نائب مدير الإدارة، والرائد عبد الرحمن خاطر مدير فرع التوعية والإعلام المروري، والسيد جونسون رئيس الجمعية الهندية بالشارقة وعدد كبير من وسائل الاعلام العربية والاجنبية، وعدد كبير من الجاليات الأجنبية من غير الناطقين باللغة العربية.

في بداية الملتقى، تم استعراض مادة فلمية تلخص أهم الأعمال التي ينجزها أفراد المرور والدوريات من تنظيم لحركة السير بطرقات الإمارة في ساعات الذروة الصباحية أمام مجمعات المدارس، والدوائر الحكومية التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في عدد المراجعين، وداخل الأحياء السكنية وإنجاز المعاملات للمراجعين في مختلف قطاعات الإدارة.

ثم رحب المقدم علاي بالحضور مثمناً جهود وسائل الإعلام في المساهمة في خفض نسبة الحوادث المرورية من خلال نشر البرامج التوعوية المباشرة عبر قنواتهم المختلفة، ثم تلا ذلك استعراض أهم الإنجازات التي تحققت خلال النصف الأول من العام الجاري 2018 والتي جاءت في مقدمتها، تنفيذ "7" حملات مرورية توعوية لكافة فئات المجتمع بمختلف اللغات، وإيصال التوعية المرورية الى ما يربو عن 144 ألف و766 مستفيداً، إلى جانب التعاون مع "32" جهة خارجية لتنفيذ تلك الحملات.

هذا وأشار المقدم علاي إلى أن الإدارة قامت بتنظيم "168"حدثاً، ونفذت "11"حملة ضبط مروري بهدف ضبط أمن الطرق والحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق، إلى جانب العديد من الإنجازات التي قامت بها في ذات الفترة من العام.

وفي ذات السياق، استعرض الملتقى الإنجازات المتعددة التي حققها قسم الإنقاذ بإدارة المرور والدوريات، والتي هدفت إلى تحقيق السلامة العامة، وتحقيق جوانب الأمن والأمان ومنها الانتقال إلى "154" حادثاً برياً و"21" حادثاً بحرياً، والتعامل معهما وفق أفضل النظم المرورية، كما تم استحداث نقطة إنقاذ بري في مركز صحارى لدعم مبادرة "اعبر بأمان" من أجل خفض نسبة حوادث الدهس بمعدل 30% كمستهدف ضمن خطة الإدارة على الطرق التي شهدت العديد من الحوادث المؤسفة، إلى جانب تقديم العديد من الخدمات الأخرى.

أضاف المقدم علاي: "بحمد الله انخفض مؤشر الحوادث بإصابات بنسبة 40% عن العام الماضي 2017 وذلك ما يصب في الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية في جعل الطرق أكثر أماناً، وبما يتوافق مع الجهود الكبيرة التي تقوم بها القيادة العامة لشرطة الشارقة في حفظ الأرواح والممتلكات لمستخدمي الطريق".

وعن نسبة المؤشر، قال مدير إدارة المرور والدوريات: "إن من أهم أسباب الحوادث في عام 2017 هو الانحراف المفاجئ، حيث بلغت نسبته "66" حادثاً بينما سجل "34 "حادثاً في النصف الأول من عام 2018، بمعدل انخفاض نسبي ملحوظ، إلى جانب انخفاض عام في نسب ومؤشرات الحوادث البسيطة والمتوسطة والبليغة إلى جانب الوفيات".