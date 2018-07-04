"اجتماعية الشارقة" تطلق 3 برامج صيفية

الشارقة 24:

في إطار مسؤوليتها المجتمعية، أطلقت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة حزمة من الأنشطة والفعاليات ضمن برامجها الصيفية، والتي تمثلت في إطلاق مبادرة "مبادرون" لغرس القيم التطوعية لدى الشباب، وكذلك فعاليات معسكر حصاد الذي يأتي في نسخته السادسة، إضافة إلى برامج التدريب الصيفي لطلبة المدارس والجامعات.

وتفصيلاً؛ كشف مركز التطوع بدائرة الخدمات الاجتماعية عن إطلاقه مبادرة جديدة تحت شعار "مبادرون" لغرس القيم التطوعية لدى الشباب والفتيات للفئات العمرية ما بين 13 إلى 17 عاماً، على مستوى أفرع الدائرة، بهدف استغلال وقت فراغ الشباب وتعويدهم على الأعمال التطوعية عبر تنفيذ 20 ساعة تحتوي على برامج تثقيفية وفرص تطوعية، خلال فترة تمتد على مدى أسبوعين.

وفي الإطار نفسه؛ فقد تم البدء بفعاليات معسكر "حصاد" التطوعي السادس؛ الذي يأتي تحت شعار "نتطوع لأجل الشارقة"، والذي يهدف إلى تعزيز ثقافة التطوع لدى طلبة المدارس من الفئة العمرية ما بين 6 إلى12 عاماً، بهدف استثمار أوقات فراغهم وتنمية مهاراتهم عبر أنشطة متنوعة.

وأفادت فايزة خباب مدير مركز التطوع؛ يتم خلال الفعالية تنفيذ مجموعة من الفرص التطوعية، تتمثل في عدد من الفرص التطوعية، أبرزها؛ "همه" وهي تعني بزيارة مزرعة الأطفال وترتيبها، إلى جانب ترتيب المخازن؛ أما الفرصة التطوعية "هدايا" فهي تحتوي على بعض الاحتياجات اليومية بهدف إدخال السعادة والسرور في نفوس المرضى بمستشفى القاسمي؛ أما فرصة "لوفاء التطوعي" فإنها تعني بزيارة ومجالسة كبار السن في دور الإيواء أو في أندية الأصالة التابعة للدائرة أو كبار السن المقيمين لوحدهم.

بينما الفرصة التطوعية "أروي عطشك" فإن من خلالها يتم توزيع مختلف أنواع المشروبات الباردة إلى العمال كنوع من التكاتف المجتمعي، بالإضافة إلى الفرصة التطوعية "مسيدنا" وهي مبادرة تنظيف وترتيب المساجد في الأحياء السكنية، علاوة على الفرصة التطوعية "إقرأ لي" لقراءة القصص القصيرة لكبار السن في أندية الأصالة، مضيفة إلى أنه سيتخلل المعسكر تنظيم ورشة السنع، وكذلك برامج متنوعة لغرس القيم التطوع، وورشة صناعة الفخار، بالإضافة إلى تنظيم برنامج ترفيهي، وتسجيل زيارة الغرفة الماطرة، ورحلة الى مركز الاستكشاف.

وأكدت فايزة خباب مدير مركز التطوع؛ أن الدائرة تولي الأنشطة التطوعية جل اهتمامها، انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية واهتمامها بمختلف الشرائح الاجتماعية والعمرية، ولا سيما فئة الأطفال، حيث أن المبادرتين ترميان إلى تعزيز القيم الإيجابية لدى الشباب والأطفال لما لذلك من انعكاسات حميدة على سلوكياتهم واهتماماتهم.

تنمية الإنتاجية لدى الشباب..

وفي تصريح لها، قالت سمية الحوسني مدير إدارة الموارد البشرية بالدائرة؛ إن البرامج التدريبية التي أطلقتها الدائرة للمرة الثانية على التوالي مخصصة للطلاب والطالبات المستمرين في الدراسة بالجامعات أو الكليات و المدارس؛ تهدف إلى استغلال الإجازة الصيفية لدى الشباب والفتيات، واستثمار أوقات فراغهم في أعمال مفيدة من خلال تدريبهم على الإنتاجية، وإكسابهم مهارات وخبرات عملية، وتأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل مستقبلاً، كما تغرس هذه البرامج القيم البناءة في حب العمل والمعرفة، وتحمل المسؤولية، وتنمية القدرات الإنتاجية لدى الشباب، تأكيداً لتوجه إمارة الشارقة وسعيها في بناء الجيل الناشئ على المعرفة والانتاجية، وتكوين كوادر شابة مزودة بالمهارة والمعرفة مستقبلاً.

وسيتخلل التدريب الصيفي الذي يستمر على مدى 3 أسابيع؛ ورش تدريبية وعملية وتوعوية من خلال إدارة التثقيف الاجتماعي، بالإضافة إلى التدريب الإداري والمهني؛ حيث يتم توزيع المتدربون على مختلف الإدارات والأقسام على مستوى المقر الرئيسي للدائرة وأفرعها، وبناء على رغبتهم وتخصصهم.

وأشادت مدير إدارة الموارد البشرية بالدائرة؛ بالإقبال السريع من الطلبة للاستفادة من هذه الفرص الميدانية، مؤكدة إلى أنه سيتم منح شهادات لكل مشارك أكمل الساعات التدريبية والورش العملية وفق الشروط والضوابط.