مجلس أولياء أمور دبا الحصن يطلق مجموعة من البرامج الصيفية

الشارقة 24:

تحت شعار "غرس زايد نهج رائد"، أطلق مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بمدينة دبا الحصن، وبمناسبة بدء الإجازة الصيفية، مجموعة من البرامج المتنوعة التي تقدم فوائد عديدة للمشاركين الطلبة.

ويأتي إطلاق النشاط الصيفي في إطار العمل بمنظومة مجلس الشارقة للتعليم، لتحقيق غاياته الوطنية التي تحمل "غرس زايد نهج رائد"، بما يحقق رؤية الدولة في عام زايد.

وأكد محمد راشد رشود رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في دبا الحصن، أن المجلس يطلق مجموعة متكاملة من المناشط الصيفية، والتي ترمي إلى شغل وقت فراغ الطلبة والطالبات بما هو مفيد، ولإكسابهم مهارات متنوعة كما في الورش التراثية والثقافية.

وأشار إلى أن المجلس يقدم مجموعة من الورش التراثية البحرية للفئة العمرية من 6- 16 سنة، للطلبة الذكور، ويشرف عليها محمد سيف الأقرح نائب رئيس المجلس، وحسن محمد صقروه عضو المجلس.

ودعا رشود الطلبة إلى الاستفادة من البرامج الصيفية لمجلس أولياء دبا الحصن، والانخراط في فقراتها التي تقدم ميزات عديدة من خلال أفكارها وتنوعها وطرحها بما يتناسب وشعار الدولة لعام زايد.