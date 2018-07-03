"أولادنا لذوي الإعاقة" بالشارقة يحتفل بالذكرى الـ 16 لتأسيسه

الشارقة 24:

شهد الشيخ ماجد بن حمد القاسمي رئيس مجلس إدارة مركز "أولادنا لذوي الإعاقة" بالشارقة، الحفل الذي أقامه المركز بمناسبة مرور 16 عاماً على تأسيسه، تحت شعار "عام زايد"، بمشاركة الطلبة الذين قدموا فقرات متنوعة أظهرت مواهبهم، وما تعلموه طوال العام الدراسي، من معلومات وقيم وبرامج.

كما تضمن الحفل، فقرات أظهرت قدرة الطلبة من ذوي الإعاقة، وأحلامهم الجميلة، وتطلعاتهم وأمنياتهم في المستقبل، وما قدمه مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من دعم ورعاية لذوي الإعاقة.

وتخلل الحفل، تخريج عدد من الطلاب، بجانب التحاق طالب ودمجه بالمدارس النظامية .

وأكدت مها العازار مديرة المركز، أهمية دور المركز وحرصه على تأهيل ذوي الإعاقة، وإكسابهم المهارات والعلوم التي تعينهم على بناء مستقبل واعد لهم، وقدمت الشكر للشيخ ماجد بن حمد القاسمي على تشريفه الحفل، مع أولياء أمور الطلبة.