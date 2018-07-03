تدريب 12 طالباً من ذوي الإعاقة بالشارقة على المهارات الفندقية

الشارقة 24:

نظم فندق سويس بال هوتيل في الشارقة، يوم الثلاثاء، حفلاً لتخريج الدفعة الثالثة من طلبة مدرسة الوفاء لتنمية القدرات بالرملة، البالغ عددهم 12 طالباً "8 طلاب و4 طالبات"، بعد استكمالهم التدريب على المهارات الفندقية، ومهارات ترتيب المائدة، وفن الإتيكيت.

وأقيم حفل التخريج، بحضور عدد من أولياء أمور الطلبة، ومدير مدرسة الوفاء لتنمية القدرات بالرملة عبد الناصر درويش، وعدد من المدربين.

وعبر الطالب الخريج محمد منير في كلمة له في هذه المناسبة، عن شكره وتقديره وزملائه لإدارة الفندق على توفيرها التدريب لهم، وتطوير هذا التدريب ليشمل في هذه السنة تدريب الطالبات على مهارات ترتيب المائدة، وفن التعامل مع النزلاء "الإتيكيت".

بدوره، أكد درويش، أن التدريب في الفندق حقق الأهداف المتوخاة منه، وأهمها تدريب الطلبة على المهارات المتنوعة، وتعريفهم على الأدوات المستخدمة في بيئة العمل، وتقوية ثقتهم بأنفسهم وتعزيز استقلاليتهم، وتوجه بالشكر لإدارة الفندق التي تدرب الطلبة فيها للسنة الثالثة على التوالي.

وأبدى المشرفون على التدريب، إعجابهم بقدرات الطلبة من ذوي الإعاقة، واستيعابهم للمعلومات التي كانوا يتلقونها طوال فترة التدريب.

وفي الختام، سلمت إدارة الفندق شهادات التخرج للطلبة، وفي المقابل سلم عبد الناصر درويش مدير الموارد البشرية في الفندق، شهادة شكر وتقدير من مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، على تعاونهم المتواصل واستعدادهم الطيب، لتطوير عملية تدريب وتأهيل الطلبة.