شرطة الشارقة تنظم مبادرة للتبرع بالدم بالتعاون مع "الصحة"

الشارقة 24:





تحت رعاية اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، نظمت الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة، بالتعاون مع مركز خدمات نقل الدم والأبحاث في وزارة الصحة بالشارقة، حملة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دم تساوي حياة"، ضمن مبادرات "عام زايد"، وبمشاركة كبيرة من الضباط وصف الضباط والأفراد العاملين بشرطة الشارقة.

وقال العميد خليفة المري نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة: "إن المبادرة تأتي من منطلق حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على دعم الجهود الإنسانية والمجتمعية الهادفة لإنقاذ حياة المرضى، والمحتاجين، خاصةً في حالات الحوادث المختلفة، إيماناً منها بأن قطرة دم واحدة قد تنقذ حياة مريض، أو مصاب".

وأشار العميد المري أن الحملة في يومها الأول قد شهدت إقبالاً كبيراً من قبل المتبرعين سواءً من المنتسبين، أو المتعاملين الذين تصادف وجودهم في مقر القيادة، تجاوباً منهم مع الحملة وأهدافها، ورغبة منهم في تقديم الدعم الإنساني والحرص على خدمة المجتمع.

وأوضح نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة: "أن الحملـة مستمرة حتى تاريخ 16 يوليو الجاري، وسوف تجوب سيارة خدمات نقل الدم في عددٍ من مباني الشرطة، لتستقطب أكبر عدد من المنتسبين، وكذلك المتعاملين لمن يرغب في دعم هذه المبادرة وفق الخطة المعدة لذلك، حيث ستستقر سيارة نقل الدم في مقر القيادة العامة لمدة يومين بدءاً من تاريخ اليوم الثلاثاء، الموافق 3 يوليو، وحتى ظهر غدٍ الأربعاء، بعدها ستنتقل إلى مباني الشرطة بمنطقة الرمثاء لتستقر هناك يوم الأحد المقبل بتاريخ 8 يوليو 2018، بعدها سوف تذهب إلى المنطقة الوسطى بتاريخ 11 يوليو، لتقدم خدماتها من أمام مركز شرطة الذيد الشامل، بعدها سوف تحط في رحلتها الأخيرة بمدينة خورفكان، يوم الإثنين الموافق 16 يوليو.