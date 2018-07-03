شرطة الشارقة تعلن استقبال طلبات الالتحاق في الدورة الصيفية لـ "صديقات الشرطة"

الشارقة 24:

أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة عن بدء تسجيل الطالبات الراغبات في الالتحاق بالدورة الصيفية لـ "صديقات الشرطة"، التي تنظمها إدارة الإعلام والعلاقات العامة، بالتعاون مع أكاديمية العلوم الشرطية، إلكترونياً، عبر موقع القيادة العامة لشرطة الشارقة www.shjpolice.gov.ae، حتى 14 يوليو الجاري.

وأشار المقدم إبراهيم مير عبد الرحمن نائب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، أن الدورة الصيفية لصديقات الشرطة هذا العام تعد إحدى أهم البرامج الفاعلة لاستراتيجية وزارة الداخلية، والتي تنتهجها القيادة العامة لشرطة الشارقة، وتهدف من خلالها إلى تعميق الوعي المجتمعي بأهمية العنصر النسائي في حفظ الأمن، والاستقرار في المجتمع، وذلك بمشاركة العديد من المؤسسات التربوية، والتعليمية في تعميق الانتماء، والهوية الوطنية، وتعزيز المشاركة الإيجابية في بناء الوطن، إلى جانب التنشئة التربوية، والأخلاقية، والسلوكية للطالبات، والارتقاء بمهاراتهن، وقدراتهن، وتحفيز عوامل الإبداع لديهن.

وأضاف نائب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، أن تسجيل الطالبات الراغبات في الالتحاق بالدورة الصيفية الأولى لـ "صديقات الشرطة"، يأتي بهدف شغل أوقات الفراغ لدى المنتسبات بكل ما هو مفيد، والحفاظ على هذه الفئة العمرية من الظواهر السلبية خلال العطلة الصيفية، وشغل وقت فراغهن بما ينفعهن، وإكسابهن بعض المهارات العسكرية، وتنمية الحس الأمني لديهن، وتهيئتهن لنقل هذه الثقافة للبيئة التعليمية، ونشر السلوكيات الإيجابية بين زملائهن، وفي محيطهن الأسري.

وأشار المقدم محمد سعيد الظهوري رئيس قسم العلاقات العامة بشرطة الشارقة، أن الدورة الصيفية لصديقات الشرطة سوف تبدأ اعتباراً من يوم 22 يوليو الجاري، وتستمر حتى 18 أغسطس المقبل، وذلك في إطار دعم القيادة العامة لشرطة الشارقة، لجهود التنشئة الاجتماعية، لحماية كيان الأسرة، والمجتمع، والابتعاد عن سلبيات الفراغ خلال العطلة الصيفية، وإعداد جيل من الطالبات يتحملن تبعات المستقبل من خلال غرس القيم، والانتماء، التي تعزز من ولائهن للوطن، وإيمانهن بالدفاع عنه، وحماية أمنه، واستقراره، واكتساب الخبرات، التي تنمي قدراتهن.

وأضاف رئيس قسم العلاقات العامة بشرطة الشارقة، أن القيادة حددت شروط التسجيل بأن تتراوح أعمار المنتسبات بين 10 وحتى 16 سنة، وأن تكون المنتسبة لائقة طبياً إلى جانب الحصول على موافقة ولي الأمر.