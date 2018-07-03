"البيئة والمحميات الطبيعية" بالشارقة تطلق فعاليات "معاً لصيف أجمل"

الشارقة 24:

انطلقت، الأحد، فعاليات الدورة الثالثة من البرنامج الصيفي لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، تحت شعار "معاً لصيف أجمل"، والتي تستمر حتى 12 يوليو 2018، مستهدفةً الطلبة الذكور من الفئة العمرية 10-15 عاماً لتنمية الفكر الإبداعي وتعزيز سلوك العمل الجماعي وروح الفريق لديهم.

واستقبلت الهيئة الطلاب المشاركين في البرنامج، وقدمت لهم فكرة شاملة عن البرنامج والهدف منه، وأهمية البيئة والحياة الفطرية وضرورة حمايتها واستغلالها لصالح الجيل الحاضر دون إهدار حق أجيال المستقبل، وكيف يمكن لكل طالب وفرد في المجتمع أن يكون شريكاً في تحقيق هذا الهدف النبيل.

وقالت سعادة هنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة: "شهد البرنامج تجاوباً وحماساً كبيرين من الطلبة المنتسبين له، وهو ما يجعلهم أكثر دافعية للتعلم ولرفع قدرتهم على الاستفادة مما يقدمه البرنامج خلال فعالياته".

وأكدت السويدي أن البرنامج يهدف إلى غرس حب البيئة والطبيعة في نفوس الجيل الجديد، وتشجيع الطلبة على لعب دور مؤثر في حمايتها، إلى جانب تعريفهم بما تحفل به إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة من حياة طبيعية متميزة.

ويتضمن البرنامج هذا العام 12 رحلة ترفيهية وتعليمية، تعزز مبدأ التعلم الذاتي وإدراك العلاقات بين مكونات البيئة، وتكسب الطلاب سلوكيات حسنة مثل الانضباط والاحترام، وتكوين عادات حميدة، وتعلمهم الاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية والصبر، وتنمي لديهم القدرة على تكوين علاقات اجتماعية طيبة مع المحيطين بهم.

وستتوجه هذه الرحلات إلى الحديقة الإسلامية بالشارقة، ومركز واسط للأراضي الرطبة، ودار رعاية المسنين بالشارقة، وحديقة الخور في دبي، ومتحف اللوفر بأبوظبي، وياس مول، ومتحف الشارقة للحضارة الإسلامية، ومركز الشارقة للفنون، وسكي دبي في مول الإمارات.