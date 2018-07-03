"موارد الشارقة" تنظم برنامج "التخطيط لمرحلة ما بعد التقاعد"

الشارقة 24:

نظمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة برنامجها التدريبي "التخطيط لمرحلة ما بعد التقاعد"، بمقر فرع الدائرة بالدفين، مستهدفةً الموظفين المقبلين على التقاعد من مختلف دوائر وهيئات ومؤسسات إمارة الشارقة.

يندرج هذا البرنامج التدريبي تحت مظلة مبادرات الدائرة الاستراتيجية ضمن برنامج الشارقة مدينة مراعية للسن، حيث تحرص الدائرة على استمرارية الالتزام بتحقيق المعايير الدولية من خلال تطبيق مختلف الأنشطة والمبادرات الداعمة للبرنامج، ويأتي ذلك ضمن اهتمامها بتبني كافة المبادرات والأفكار التي تسهم في توفير خدمات مجتمعية عالية الجودة.

تناولت الحقيبة التدريبية للبرنامج مختلف الشؤون الشخصية والمهنية والاجتماعية المتعلقة بمرحلة التقاعد، ووسائل استمرارية العمل وممارسة الأنشطة البدنية والذهنية، كما تطرح استراتيجية واضحة لصياغة الأهداف وابتكار مشاريع شخصية منتجة، ومبادرات قابلة للتنفيذ.

وتستعرض الحقيبة نماذج وقصص لتجارب ناجحة وشخصيات حققت استثمارها الأمثل في مرحلة ما بعد التقاعد، كما يتم التركيز على استمرارية إسهام الفرد في خدمة المجتمع بعد مرحلة التقاعد، وطرح فرص وإمكانيات الاستثمار في القطاع الخاص.

ويهدف البرنامج إلى إكساب المتدربين مهارات إدارة مشاريعهم الحياتية والمهنية الخاصة في مرحلة ما بعد التقاعد، واستقبال هذه الفترة الحياتية الهامة بدرجات أكبر من الوعي للتمكن من إدارة تحدياتها بإيجابية ونجاح.

وأوضح سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية، أن الدائرة حريصة على تحديد احتياجات الموظفين لمرحلة ما بعد التقاعد ووضع خطط التنفيذ للبرامج التدريبية الملائمة لتهيئة الموظفين لمرحلتهم المقبلة، والاستعانة بالخبرات التخصصية في هذا المجال.

وأكد بن خادم سعي الدائرة لتمكين المتقاعد من تحقيق الاستثمار الأمثل لخبراته، والتخطيط الفاعل لهذه المرحلة حتى تتحول إلى نقلة إيجابية تعزز مشاركته في جميع أدوار الحياة.

وحول البرنامج، أعرب المشاركون عن أهمية التخطيط لما بعد التقاعد، حيث أوضح أحمد الزوين المهيري من دائرة التسجيل العقاري أن هذا الموضوع هام لجميع فئات الموظفين وليس المقبلين على التقاعد وحسب، حيث أن التخطيط ضروري لكافة شؤون الحياة بالإضافة إلى الجوانب المهنية.

وأضاف راشد الدوسري من بلدية الشارقة، أن تعميم مثل هذا البرامج المعنية بفترة ما بعد التقاعد تمكن الموظف من التعامل بإيجابية مع المرحلة، وتجعله أكثر عطاءً ونفعاً.

كما أعربت نعيمة سالم الجنيبي من بلدية الشارقة عن استفادتها من البرنامج في استلهام أفكار مهنية مبتكرة، وركزت على نقطة الادخار التي تناولها البرنامج كعنصر دعم أساسي في التخطيط لمرحلة ما بعد التقاعد، وبداية المشاريع أو تطوير القائم منها، وبينت استفادتها في توضيح كيفية تحويل الخبرات المهنية التراكمية إلى منافع تطبيقية شخصية.