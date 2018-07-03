المقدم محمد علاي: انخفاض الوفيات المرورية في الشارقة بمعدل 20 حالة

الشارقة 24- عبد الحميد أبو نصر:





أكد المقدم محمد عبد الله علاي مدير إدارة المرور والدوريات بالشارقة، انخفاض مؤشر الوفيات المرورية في إمارة الشارقة خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة 20 حالة وفاة.

جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي للجاليات التي نظمته إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة في مقرها بمنطقة الرمثاء، بحضور المقدم خالد الكي نائب مدير إدارة المرور والدوريات، ورؤساء الأقسام وعدد كبير من الجاليات الأجنبية الغير ناطقة باللغة العربية ووسائل الإعلام.

وفي تصريح خاص لـ "الشارقة 24"، أشار المقدم محمد علاي مدير إدارة المرور والدوريات بالشارقة إلى عرض مؤشرات الحوادث المرورية التي نتجت عنها وفيات خلال النصف الأول من العام الجاري 2018 مقارنةً بذات الفترة من العام الماضي.

وأكد علاي لـ "الشارقة 24": "أن هناك انخفاضاً كبيراً في نسبة الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق بمعدل 20 حالة وفاة، وهذا يعتبر إنجاز ولله الحمد، حيث جاء هذا الإنجاز والانخفاض الإيجابي بناءً على عدة عوامل، أبرزها الدعم الكبير الذي حظيت به إدارة المرور والدوريات من قبل القيادة العامة، وجهود فريق العمل بإدارة المرور والدوريات، بالإضافة إلى دور وسائل الإعلام بصفة عامة التي أوصلت الرسالة التوعوية لكافة مستخدمي الطريق".

وفي ختام حديثه، طالب المقدم علاي جميع مستخدمي الطريق الالتزام بعلامات وإرشادات رجال المرور والتقيد بتطبيق كافة اللوائح الموجودة على الطرق حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.