ماجد بوشليبي: 7 يوليو انطلاق الدورة العلمية "حب الوطن من الإيمان"

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

كشف سعادة الدكتور ماجد بوشليبي أمين عام المنتدى الإسلامي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة العلمية، خلال مؤتمر صحافي، عقد اليوم الثلاثاء، في مقر المنتدى بمنطقة سمنان بالشارقة، عن ملامح وتفاصيل النسخة الـ 18 للدورة، مشيراً إلى أن الدورة مميزة في عنوانها متفردة في مضمونها مطورة في منظورها، حيث تعقد الدورة تحت عنوان "حب الوطن من الإيمان"، تزامناً مع الاحتفال الوطني بمئوية المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، والذي غرس أجمل صور البذل والعطاء الإيماني حباً في أرض دولتنا الحبيبة.

صرحاً علمياً





قال الدكتور ماجد بوشليبي، خلال تصريح خاص لـ "الشارقة 24": "إن دورة "حب الوطن من الإيمان، هي سلسلة علمية تأصيلية تقام صيف كل سنة بتوجيهات ورعاية كريمة من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقد دأبت الإمارة على تنظيمها منذ سنين عدة حيث آتت أًكلها في مسيرة النهوض بالمستوى المعرفي، وساهمت في خلق البيئة العلمية السليمة، وحازت بحمد الله على القبول لدى الخاص والعام، لتصبح صرحاً علمياً ومورداً عذباً للعلوم يُقصد كل سنة من سائر أنحاء العالم الإسلامي، وقد تناولت مواضيع متعددة في نسخها الماضية، وستكون بمشيئة الله تعالى هذه العام تَتِمَّةً للمسيرة المباركة، وإضافة نوعية إلى السلسلة العلمية الميمون، والتي نهج المنتدى على تنظيمها على السنوات المنصرمة".

حب الوطن





وأوضح الشليبي إلى أن دورة "حب الوطن من الإيمان" تتناول شرحاً مفصلاً لمنهاج حب الوطن في الإسلام، وذلك لترسيخ المفهوم الواسع له في الشريعة الإسلامية، وأنه يشمل الحب والتسامح والولاء والانتماء، وكل ما يخدم ترابط الفرد والمجتمع، وتهدف إلى تعريف المجتمع قيمة حب الوطن في رفعة العباد والبلاد، وتزويد المسلم بنصوص حب الوطن في القرآن الكريم والسنة النبوية، وتقدم بيان هادف للنماذج التطبيقية من حياة الرسول – عليه السلام - في حب الوطن، وتسعى كذلك لإبراز قيمة حب الوطن ودوره في تنمية المجتمع.

وأضاف الشليبي اعتمدنا شعار هذا العام اتساقاً مع شعار المنتدى الإسلامي بالشارقة في خدمة الثقافة الإسلامية والحفاظ على الهوية الثقافية السليمة للمجتمعية وصون الخصوصية المحلية السَّلِيقَةُ، وذلك بتحصين الأفراد والمجتمع بالوعي الثقافي والعلمي وفق للمبادئ الغراء للشريعة.

مصادر الثقافة الإسلامية





وأعلن سعادة الأمين العام للمنتدى عن أن هذه التظاهرة الثقافية العلمية تحرص في كل عام على التطوير والتجدد، وقال: "نعقد الدورة العلمية لهذا العام محملين بالكثير من الإنجازات العلمية والطموحات والإرادة لمزيد من النجاحات الثقافية والآمال الواعدة، التي تستند إلى رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في رعاية كافة صنوف المعرفة العلمية وحرص سموه على الارتقاء بالمستوى الفكري والثقافي المستمد من مصادر الثقافة الإسلامية، عبر هذه التظاهرة السنوية المميزة والزاخرة بعدد من البرامج، والأنشطة العلمية المرتبطة باللغة العربية القيمة، والتي نشرف بخدمتها في إطار استراتيجيات العمل الثقافي الذي تنتهجه إمارة الشارقة، والتي أصبحت نموذجاً حضارياً وعلمياً يُحتذى به على الصعيد الإقليمي والعالمي".

وفي ختام حديثه، وجه أمين عام المنتدى الإسلامي الدعوة إلى أفراد المجتمع للحضور والتعرف على مظاهر حب الوطن في الشريعة، عبر دروس وحلقات علمية منضبطة تعقد في أجواء علمية وأكاديمية رصينة، على مدار أسبوعين تقريباً وينفذها كوكبة من العلماء والمشايخ الفاضل في الوطن العربي، ويشهدها جمع من الجمهور من الطلبة الدراسين والمهتمين بالثقافة الإسلامية بالدولة.