"الشارقة لعلوم الفضاء" ينمي مهارات الطلبة العلمية في مخيم الفضاء

الشارقة 24:

يقيم مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك المخيم الفضائي الثامن، من 8 –11 من شهر يوليو الجاري، للفئة العمرية بين 15 – 18 سنة من الناشئة.

يأتي المخيم بهدف التعريف بعلوم و تقنيات الفضاء والفلك، وتنمية الطلبة علمياً، وصقل مهاراتهم من خلال التجارب المباشرة في هذا المجال الحيوي والمهم، وتطوير قطاع الفضاء الوطني، والذي تقدر اليوم قيمة الاستثمارات العالمية فيه بأكثر من 400 مليار، كما تساهم دولة الإمارات العربية المتحدة في صناعات الفضاء بما يقارب 20 مليار، كما أن هناك برامج وطنية طموحة في هذا المجال مثل صناعة و تشغيل عدة أقمار صناعية في مختلف المجالات، ومشروع مسبار الأمل إلى كوكب المريخ، و مشروع رائد الفضاء الإماراتي الذي انتسب إليه آلاف المواطنين من أجل المشاركة في سلك الفضاء.

يتضمن المخيم الصيفي ورش عمل متخصصة تشمل الجانب النظري والعلمي، واستخدام أدوات المحاكاة العلمية حتى يتمكن الطالب من اكتشاف حقائق الفلك والفضاء بصورة مبسطة وترسخ في الذاكرة.

كما يشمل المخيم على زيارات ميدانية لمنشآت وطنية تساهم في هذا القطاع، والتعرف على مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك وقيمته العلمية والبحثية وأقسامه الرئيسية التي تشمل مرصد الشارقة الفلكي، إضافة إلى مختبرات الفضاء والفلك ومعارض الفضاء والفلك والقبة الفلكية.