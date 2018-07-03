بلدية الشارقة تجتمع بممثلي الإنقاذ البحري في شركة "خدمة"

الشارقة 24 - محمود سليم:





استقبل خالد بن فلاح السويدي مساعد المدير العام لخدمة المتعاملين، ومحمد الكعبي رئيس قسم مراقبة نظافة المدينة، ممثلي خدمة الإنقاذ البحري، من شركة خدمة، لمناقشة الآلية التي تتبعها الشركة في إدارة الشواطئ.

وتضمن الاجتماع استعراض البيانات والاحصائيات التي تُبين عمل الشركة، وما يمكن أن تقدمه في عمليات إدارة الشواطئ والإنقاذ البحري، ومناقشة العديد من المواضيع ذات الأهمية المشتركة بين الجانبين.

وكانت إدارة الرقابة والتفتيش البلدي في بلدية مدينة الشارقة، استقبلت وفداً من الإنقاذ البحري في القيادة العامة لشرطة الشارقة، في وقت سابق، بهدف مناقشة عمل شركات الإنقاذ على شواطئ الإمارة، ودراسة وضع اشتراطات لشركات الإنقاذ تحت إشراف شرطة الشارقة.

وتحرص بلدية مدينة الشارقة على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات ووضع آليات عمل تعزز من تميزها وتقديم خدمات ذات جودة.