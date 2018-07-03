"تنفيذي الشارقة" يعتمد الهيكل التنظيمي لدائرة الموارد البشرية

الشارقة 24 - راشد حمدان:





ترأس سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد، صباح الثلاثاء، بمكتب سمو الحاكم.

واستعرض المجلس، بعد التصديق على محضر الجلسة السابقة، المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجلسة، والتي تتعلق بشؤون إمارة الشارقة، وأصدر المجلس عدد من القرارات التي تصب في تحقيق المصلحة العامة، وتقدم السادة أعضاء المجلس بعدد من الاقتراحات والتوصيات التي من شأنها الاسهام في تطوير العمل بالدوائر والمؤسسات المحلية.

وأشاد المجلس بجهود دائرة التنمية الاقتصادية، وإسهاماتها الملحوظة في منظومة التحول الرقمي، وتطوير الخدمات المقدمة لتتماشى مع التحولات الذكية، بما يعكس مستوى التطور في مختلف الخدمات الحكومية بالدوائر والمؤسسات المحلية، وسعيها الدؤوب لتحقيق رؤية الإمارة في تسهيل الخدمات للمتعاملين والمستثمرين.

واعتمد المجلس الهيكل التنظيمي لدائرة الموارد البشرية، وقدم سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية رئيس لجنة الهياكل التنظيمية، نبذة عن الهيكل الجديد، وما تضمنه من إدارات وأقسام، والمهام المنوطة لهذه الإدارات والأقسام.

واطلع المجلس على التقرير المقدم من هيئة الشارقة الصحية، بشأن منظومة التأمين الصحي لموظفي حكومة الشارقة التي تسعى من خلاله الهيئة إلى الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة وتقديمها بمستوى عال من الجودة والكفاءة، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي لأفراد المجتمع.

واستمع المجلس إلى شرح تفصيلي من سعادة عبد الله علي المحيان رئيس هيئة الشارقة الصحية عن منظومة التأمين الصحي والخدمات المقدمة في الإمارة، خلال الربع الأول من عام 2018.

واعتمد المجلس الشراكة الاستراتيجية بين دائرة التنمية الاقتصادية ومدينة الشارقة للنشر، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة إمارة الشارقة لتصبح مركزاً عالمياً يستقطب قطاعات النشر والمطابع، وخلق جيل جديد من الصناعات المتقدمة في مجالات صناعة الذكاء الصناعي والتقنية الحيوية، وإيجاد بيئة تجارية تساهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى تشجيع الصناعة الوطنية في مجال النشر بكافة أنواعه.

واعتمد المجلس مشروع التصوير الجوي المقدم من دائرة التخطيط والمساحة، وأشار سعادة المهندس خالد بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة، إلى أن المشروع يهدف لتغطية النطاق الجغرافي لإمارة الشارقة، وتوفير البيانات الجغرافية المكانية، كما يرصد مراحل نمو المدينة وتطورها، ويسهل دراسة التخطيط العمراني، بالإضافة إلى كونه مصدر للبيانات مثل شبكات الطرق والمباني.

وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة، اطلع المجلس على المراسيم الصادرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.