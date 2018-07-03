بلدية الشارقة تنظم ورشة تعريفية حول الحكومة الذكية

الشارقة 24:

نظمت بلدية مدينة الشارقة، في مبناها الرئيسي بمنطقة المصلى، ورشة تعريفية حول الحكومة الذكية، بالتعاون مع هيئة تنظيم اتصالات، للحديث عن الحكومة الذكية وأهميتها، بحضور عبد الله علي القايدي مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي، رئيس فريق التحول الرقمي في بلدية مدينة الشارقة، وخليفة بن هدة السويدي مساعد المدير العام لقطاع الهندسة والمباني، والشيخة شذا المعلا مساعد المدير العام لقطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية، ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين في البلدي، قدمها منال العفاد مدير مشروع إدارة تطوير الحكومة الذكية، وخولة المهيري مدير مشاريع الحكومة الذكية.

وأكد عبد الله علي القايدي، أن هذه الورشة تأتي في إطار حرص بلدية مدينة الشارقة على تقديم الدعم الكامل للموظفين في مجال التحول الرقمي، خصوصاً وأن البلدية قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال من خلال برنامج التحول الرقمي "سابق"، والذي سيتم من خلاله تحويل بيئة العمل إلى بيئة رقمية بالكامل، فتقديم مثل هذه الورش المختلفة في هذا المجال يعتبر عاملاً أساسياً في الاستمرار بالتميز وتقديم أفضل الخدمات، والتي تعكس مدى حرص البلدية على التقدم إلى الأمام بخطوات متسارعة، ومواكبة التغير الرقمي والذكي في العالم.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من التحول الرقمي في البلدية تتطلب العديد من ورش العمل ذات الصلة، حيث تقوم البلدية بتنظيمها بشكل دائم، لزيادة الكم المعرفي لدى فريق التحول الرقمي، والعمل على الإجابة على مختلف التساؤلات في هذا المجال، حيت تعتبر ورش العمل عاملاً من عوامل نجاح هذا البرنامج.

وخلال الورشة تناولت منال العفاد العديد من المحاور المهمة في حديثها عن الحكومة الذكية واستراتيجيتها، وكيفية التحول في جميع الخدمات إلى ذكية بما يوفر الوقت والجهد ويحقق السعادة والإيجابية، وأدوار الحكومة الذكية التي تتمحور في تقديم الإرشاد التقني والدعم للحكومة الاتحادية والمحلية، فيما يخص التطبيقات الذكية، وتوفير التدريب والتوعية لمختلف الموظفين الحكوميين، وتطوير الخدمات الذكية والبنية التحتية الوطنية المشتركة، والمشاركة في المبادرات الذكية التي تقودها الجهات الحكومية الأخرى وتقديم المشورة والخبرات الفنية، كما تناولت العديد من المحاور الأخرى ذات الصلة.

من جانبها تناولت خولة المهيري الحديث عن إطلاق مبادرة الحكومة الذكية، حيث تتضمن الخطة الوطنية في مجملها 22 مبادرة تغطي الخدمات ذات الأولوية، كما تحدثت حول ممكنات الحكومة الذكية وأهم التطبيقات والمبادرات الذكية التي قامت بها الدولة، وكيفية التسهيل في مختلف المعاملات، وتوفير الوقت والجهد فضلاً عن توفير المال، مشيرة إلى توافق الخطة الوطنية لتحقيق أهداف الحكومة الذكية مع استراتيجية هيئة تنظيم الاتصالات واستراتيجية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2021، والأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021.