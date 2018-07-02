"مجلس ضاحية الخالدية" ينتخب خلفان المري رئيساً

الشارقة 24:

اجتمع مجلس ضاحية الخالدية التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة، في مقره بمدينة الشارقة، الإثنين، وأقر بالتوافق انتخاب خلفان سعيد المري رئيساً لمجلس ضاحية الخالدية ومحمد راشد بن جرش نائباً للرئيس.

وعبر خلفان سعيد المري رئيس مجلس ضاحية الخالدية عن سعادته بهذه الثقة من قبل أعضاء مجلس الضاحية ليكون العهد مواصلة العمل على قدم وساق لخدمة أهالي ضاحية الخالدية، رافعاً باسمه وباسم أعضاء مجلس ضاحية الخالدية الشكر والثناء لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على دعمه المتواصل لمجالس الضواحي، وفكر سموه الثاقب في إنشائها لتكون همزة وصل بين المجتمع والحكومة.

وأكد المري أن مجلس الضاحية سيواصل العمل يداً بيد مع كافة المواطنين والدوائر الحكومية من أجل العمل على خدمة المواطنين والقيام بدور المجلس وفق الاختصاصات والأهداف لتعزيز التواصل مع الأهالي.

من جانبه، بارك سعادة خميس بن سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، انتخاب خلفان سعيد المري رئيساً لمجلس ضاحية الخالدية، ومحمد راشد بن جرش نائباً للرئيس، متمنياً لهما وللمجلس التوفيق في مهامه التطوعية وتعزيز الجهود التي قدمت طوال الفترة الماضية.

كما وهنأ الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، رئيس ونائب رئيس ضاحية الخالدية، مؤكداً أهمية الدور الكبير الذي يقع على عاتق مجلس ضاحية الخالدية في استكمال منظومة أداء مجالس الضواحي وخططها الاجتماعية في خدمة المواطنين، وحل مشاكلهم وطرح المشاريع والمبادرات المختلفة.