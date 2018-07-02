بلدية الشارقة تنظم ورشة "السلامة والصحة المهنية في العمل"

الشارقة 24:

نظمت إدارة السلامة العامة والطوارئ بالتعاون مع قطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية في بلدية مدينة الشارقة، ورشة "السلامة والصحة المهنية في العمل"، للتوعية بكل الاشتراطات والإجراءات التي يجب اتباعها في العمل، من أجل الحفاظ على سلامة وصحة الموظفين والعاملين في البلدية.

جاء ذلك، بحضور سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، وشيخة الشامسي رئيس قسم السلامة العامة في البلدية، وعدد من موظفي البلدية، في حين قدم الورشة المدرب والمهندس إبراهيم مراد البلوشي.

وأكدت شيخة الشامسي أن عقد هذه الورشة تم في إطار خطة البلدية للتوعية بأهمية اشتراطات وإجراءات السلامة في العمل، وأهمية تطبيق تعليمات السلامة في حالة حصول حريق أوغيرها من الحوادث المختلفة، والتي من الممكن أن يتعرض لها الموظف خلال عمله، حيث تعتبر توعية الموظفين ضرورة مهمة من أجل الحفاظ على سلامتهم، كما أن معرفة الموظفين الإداريين والفنيين العاملين بالمؤسسات الحكومية بكيفية التصرف في الظروف الطارئة تعد أحد أهم أهداف إدارة السلامة العامة والطوارئ لحماية الجميع من الحوادث المحتملة التي قد تتسبب بإصابات العمل.

وأشارت الشامسي إلى أن الورشة تناولت العديد من المحاور ذات الصلة، كالتعريف بالصحة والسلامة المهنية، والأهداف العامة التي تسعى السلامة والصحة المهنية إلى تحقيقها، كذلك توضيح المخاطر في السلامة والصحة المهنية وكيفية السيطرة عليها، إضافة إلى السلامة الغذائية وما لها من دور في صحة الموظفين والعاملين، والدور المنوط بلجنة الأمن والسلامة في السيطرة على المخاطر، وكيفية التعلم من حوادث العمل، وتقديم شرح وافي حول معدات السلامة الواجب توافرها في بيئة العمل، ودور المؤسسة في كيفية تعزيز ثقافة الصحة والسلامة عند الموظفين، إضافة إلى طرق إدارة الوقت والتغلب على ضغط العمل.

وأوضحت رئيس قسم السلامة العامة في بلدية مدينة الشارقة، أنه تم عمل فحوصات مجانية إلى جانب الورشة، كما افتتح سعادة ثابت سالم الطريفي المعرض المصاحب للورشة، والذي تم خلاله عرض وسائل السلامة المهنية والحماية لمختلف المهن، والإرشادات التي يجب اتباعها عند ممارسة العمل لتجنب التعرض للإصابات والمخاطر.