المختبر الجنائي بشرطة الشارقة يستقبل وفداً من قسم "مسرح جريمة أم القيوين"

الشارقة 24:

في إطار جهود التعاون وتبادل الزيارات والخبرات بين كافة الأجهزة والوحدات الأمنية، استقبل العقيد خبير مهندس عادل المازمي مدير فرع فحص الآثار المادية بقسم المختبر الجنائي بشرطة الشارقة، وبحضور المساعد فيصل الحوسني فني أدلة جنائية، صباح أمس الأحد، وفداً من العاملين بقسم مسرح الجريمة بشرطة أم القيوين، ضمن زيارة ميدانية، للتعرف عن قرب على طبيعة الأعمال والمهام في أقسام ووحدات الأدلة الجنائية المختلفة، للاطلاع على آخر التطورات التي يشهدها المختبر الجنائي في مجال الأجهزة والتقنيات والممارسات الحديثة لمواجهة الجريمة والتحقيق الفني وما يجري على الآثار المادية والبيولوجية من فحوص ومعاينات وتحاليل لأجل تنمية وصقل مهارات موظفي مسرح الجريمة، وتعزيز اكتساب الخبرات العملية التي تساعد في دعم وتطوير أسلوب العمل لديهم وفق أفضل الممارسات.

وقدم المهندس المازمي للوفد، خلال اللقاء، شرحاً موجزاً حول دور الأدلة الجنائية في كشف غموض الجرائم باستخدام أحدث الوسائل والطرق العلمية لإثبات الدلائل المادية، وربط علاقتها بموقع الجريمة ومسرح الحادث، منوهاً عن علاقة الخبراء الجنائيين المباشرة بالدوائر القضائية كالنيابات والمحاكم لخدمة العدالة الجنائية وسرعة البت في مختلف القضايا المتنوعة، مؤكداً أن شرطة الشارقة تضع كل امكانياتها وخبراتها لتكامل الأدوار مع كافة المؤسسات الشرطية الأخرى، في إطار التنسيق وتبادل ونقل الخبرات لمصلحة النهوض برعاية الأمن واستقرار المجتمع.

بعد ذلك، اصطحب الحوسني الوفد في جولة تعريفية لكافة الفروع والوحدات للإحاطة بمهامها الفنية، والاطلاع على الأجهزة العلمية والتقنيات والبرامج الحديثة المستخدمة، فضلاً عن الأساليب والضوابط والإجراءات القانونية السليمة في رفع وتحريز الآثار المادية المتحصل عليها في أرض الحادث وفق معدات التحريز الحديثة.

وفي نهاية الزيارة، أعرب الوفد الزائر عن شكره وامتنانه لقسم المختبر الجنائي والعاملين فيه والذي ساهم في إنجاح الزيارة والحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات والحقائق المهنية من ذوي الخبرات في مجال المعاينات الفنية وسبل المحافظة على الأدلة الجنائية بمختلف أنواعها.