شرطة الشارقة تنمي مهارات الأطفال في معسكر "أكون 12"

الشارقة 24:

شاركت إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة بالمعسكر الصيفي لذوي الدخل المحدود "أكون 12"، والذي نظمته إدارة مراكز الأطفال بالشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، بهدف تنمية السلوكيات والمهارات لدى الأطفال، وذلك يومي الإثنين 2 يوليو2018 و9 يوليو 2018، من الساعة 9:30 صباحاً حتى 12:00 ظهراً، وتأتي مشاركة شرطة الشارقة في إقامة ورشة لمناقشة المخاطر التي تواجه الأطفال في عصر التكنولوجيا، من خلال شخصية الشرطي الصغير التي يقدمها المساعد أول عبد اللطيف القاضي، والتي يقدم من خلالها العديد من الفقرات التي تشتمل على محاضرات ومسابقات شيقة للأطفال المستفيدين من ورشة العمل المقدمة والبالغ عددهم 120 طفلاً وطفلة.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على القيام بدورها الإيجابي تجاه شريحة الأطفال باعتبارهم عماد المستقبل، والمساهمة بإضفاء كل ما يدخل البهجة والسرور في نفوسهم وخلق الثقة بينهم وبين أجهزة الشرطة التي تسعد دائماً بمشاركتهم في الفعاليات المختلفة.