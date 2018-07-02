وفد من مراكز الشرطة الشاملة بالشارقة يعود مريضاً من منتسبيها

الشارقة 24:

قام وفد من إدارة مراكز الشرطة الشاملة بشرطة الشارقة، برئاسة العميد الدكتور خليفة كلندر مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة وعدد من الضباط وضباط الصف، بزيارة الرقيب أول علي أبوبكر عبد المانع من منتسبي القيادة العامة لشرطة الشارقة للاطمئنان على الحالة الصحية.

نقل الوفد خلال الزيارة تحيات القائد العام لشرطة الشارقة اللواء سيف الزري الشامسي وجميع العاملين فيها متمنين له بالشفاء العاجل وعودته لممارسة عمله في القريب العاجل.

وعبر الرقيب أول علي أبوبكر عن سعادته بهذه المبادرة الطيبة واللفتة الإنسانية الكريمة التي تدل على أواصر المودة والألفة التي تجمع العاملين بالقيادة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن العديد من الزيارات التي تنظمها القيادة العامة لشرطة الشارقة لمختلف منتسبيها ومشاركتهم لمناسباتهم المختلفة والاطمئنان عليهم في مختلف الظروف.