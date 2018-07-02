"ناشئة الشارقة" تدرب منتسبيها على مهارات القرن الـ 21

الشارقة 24:

تنطلق الأحد المقبل، فعاليات البرنامج الصيفي "قَيْظوا ويانا"، الذي تنظمه "ناشئة الشارقة" التابعة لـ "مؤسسة ربع قرن" لصناعة القادة والمبتكرين، في دورته الرابعة.

يهدف البرنامج إلى احتواء الشباب في بيئة جاذبة تلبي احتياجاتهم وتتوافق مع تطلعاتهم، وتدريبهم على التقنيات الحديثة في مجال العلوم والتكنولوجيا، فضلاً عن تعزيز قدرات الابتكار العلمي والفني والتميز الرياضي لديهم، وإكسابهم مهارات اكتشاف الذات والقيادة، إلى جانب اكتشاف الموهوبين منهم، وتأهيلهم وتطوير قدراتهم في شتى المجالات.

يُنفذ البرنامج خلال الفترة من 7 يوليو إلى 5 أغسطس 2018 في الفترة الصباحية، بمشاركة 165 ناشئاً في المرحلة العمرية من 13 إلى 18 سنة، بواقع 45 ناشئاً في مركز ناشئة واسط، و30 ناشئاً في كل من مركز ناشئة الذيد، خورفكان، دبا الحصن، وكلباء، وذلك لتحقيق أقصى استفادة تدريبية للمشاركين خلال ساعات عمل البرنامج التي تصل إلى 70 ساعة تدريبية تقريباً.

وأجرت ناشئة الشارقة مقابلات شخصية للمرشحين للمشاركة في البرنامج، لاختيار أفضل النماذج الشابة التي تمتلك الصفات المتوافقة مع معايير المشاركة التي تتجسد في الجرأة والثقة بالنفس، مهارات الإلقاء والتحدث، مستوى الثقافة العامة، وسرعة البديهة، إلى جانب الالتزام بحضور الورش التي يشملها البرنامج كافة.

وقالت فاطمة مشربك مدير إدارة رعاية الناشئة في ناشئة الشارقة: "يأتي برنامج "قيظوا ويانا" هذا العام حافلاً بباقة منوعة من الأنشطة والفعاليات التي تدعم جهود المؤسسة الرامية إلى الارتقاء بمهارات منتسبيها في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتعليم، وتعزز قدراتهم على الإبداع والابتكار، بما يتواكب مع رؤية وأهداف دولة الإمارات العربية المتحدة 2021م "متحدون في المعرفة".

وأضافت مشربك: "نسعى من خلال برامجنا لهذا العام إلى تأسيس جيل يتسم بالمعرفة، بالشكل الذي من شأنه تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة، ويلبي حاجات القرن الـ 21 عبر رفد الناشئة بأحدث المعارف وأفضل المهارات التي تتوافق مع مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارات".

وتابعت مشربك: "يُنفذ البرنامج على مدار أربعة أسابيع، ويحمل كل أسبوع عنواناً خاصاً لتعزيز مهارات متفردة عبر سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية، حيث يقام الأسبوع الأول تحت عنوان مهارات القرن الــ 21 لإكساب المشاركين مجموعة من الخبرات المتنوعة بين مهارات التعلم، الحياة، والمعرفة، فيما يحمل الأسبوع الثاني عنوان "الفنون" لمساعدة الطاقات الشابة على إطلاق العنان لميولها الفنية ومواهبها الإبداعية، عبر تهيئة أجواء خلاقة تساعدهم على الابتكار، فيما يعزز الأسبوع الثالث مهارات الناشئة في الذكاء الاصطناعي من خلال تدريبهم على تركيب أجزاء الطائرات بدون طيار وبرمجتها للطيران، وبرنامج الفضاء حول كيفية العمل والعيش في الفضاء، إضافة إلى التفاعلات الكيميائية وأساسيات عمل الدوائر الكهربائية، ويختص الأسبوع الرابع بتطوير الذات من خلال تدريب الناشئة على مهارات اكتشاف الذات والقدرة على اتخاذ القرارات من خلال لعبة زايد للقيادة التي تحاكي لعبة ماكس ويل العالمية لتعزيز قدرات الشباب على اتخاذ القرارات المناسبة في المواقف التي يتعرضون لها، والتعامل مع التحديات والمعوقات كقادة للمستقبل، إلى جانب أنشطة بناء الفريق، ومهارات الثقة بالنفس والتحدث أمام الجمهور".

ولم يغفل القائمون على البرنامج الجانب الرياضي الذي يضم منافسات الساحرة المستديرة اللعبة الأكثر شعبية بين الشباب، إضافة إلى رياضة السباحة التي تساعد المشاركين في الاسترخاء وصفاء الذهن.