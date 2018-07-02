221 قطعة أرض سكنية جديدة لمواطني الشارقة

الشارقة 24:





أقرت اللجنة المؤقتة لتخصيص الأراضي، برئاسة سعادة وليد فلاح المنصوري رئيس اللجنة ، منح 221 قطعة أرض سكنية لمواطني الشارقة، فيما اعتذرت عن طلب واحد لعدم استيفاء الشروط، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد مؤخراً في مقر دائرة التخطيط والمساحة.

وقال سعادة وليد بن فلاح المنصوري رئيس اللجنة، إن اللجنة قررت في هذا الاجتماع اعتماد 221 قطعة أرض سكنية جديدة للمواطنين في مدينة الشارقة، والمنطقة الوسطى، والمنطقة الشرقية، كلباء وخورفكان، ودبا الحصن، ومدينة الحمرية، والتي استوفت المتطلبات الخاصة بمنح الأراضي في الإمارة واعتذرت عن طلب واحد فقط لعدم استيفاء شروط التخصيص، مشيراً إلى أن اللجنة ناقشت كذلك اشتراطات تخصيص الأراضي وآلية توزيعها وسحبها.

وأوضح سعادته أن اللجنة ناقشت أفضل السبل لتلبية احتياجات الأهالي من الأراضي السكنية، وبما ينسجم مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتعليمات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد الشارقة والمتابعة الحثيثة من قبل المجلس التنفيذي، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة بتلبية احتياجات المواطنين من الأراضي وتوفيرها لهم وفق إجراءات عمل متطورة وسريعة ومبسطة.

كما أشار إلى أن اللجنة استعرضت نتائج الاجتماع الأخير مع دائرة التخطيط والمساحة، والدور الإيجابي والمحوري الذي تقوم به الدائرة في دعم أعمال اللجنة، وبما يساهم بشكل إيجابي في تحقيق أهداف اللجنة.

حضر الاجتماع الذي عقد برئاسة سعادة وليد فلاح المنصوري، عبد الله مطر تريم نائب رئيس اللجنة، صالح حميد النقبي، والمهندس أيمن راشد النقبي، وسلطان محمد بوغانم، وسالم مبارك بن دلموك، وإسماعيل سالم عبيد، وإبراهيم علي المليحي، وخليفة سعيد حليس مقرر اللجنة.