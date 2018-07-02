"كهرباء الشارقة" تعلن توفير 39 ميجاوات خلال ساعة الترشيد

الشارقة 24:

أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن توفير 39 ميجا وات خلال ساعة الترشيد، ما يعادل في اليوم الواحد توفير 936 ميجاوات وتخفيض 562 طن انبعاثات كربونية، ولو استمر الترشيد بهذا المعدل خلال عام كامل فإن تكلفة كميات الطاقة الموفرة تكفي لإنشاء محطة إنتاج تضم 9 وحدات توليد تبلغ تكلفتها 1080 مليون درهم.

وأشار سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، إلى أن ساعة الترشيد التي أطلقتها الهيئة، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حققت هذا العام هدفها من خلال تنمية الوعي لدى المسئولين بالهيئات والمؤسسات وقادة المجتمع والأفراد بأهمية الطاقة والمياه، وأساليب الاستخدام الأمثل لها، وتعزيز قدراته التحرك الجماعي لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري من خلال ترشيد استهلاك الطاقة واستخدام الموارد الطبيعية بطريقة أكثر وعياً.

وأوضح أن تفاعل الدوائر الحكومية والشركات الخاصة والمنشآت السياحية وأفراد المجتمع مع المبادرة من خلال إغلاق الأجهزة الغير ضرورية، وإجراء أعمال الصيانة والترويج للمبادرة ساهم في تحقيق نتائج إيجابية كبيرة.

وأكد أن الهيئة تستهدف أن تصل نسبة ترشيد استهلاك الطاقة في إمارة الشارقة خلال السنوات القادمة إلى 30%، مشيراً إلى أن الاحتفالات بساعة الترشيد التي أطلقتها الهيئة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لتكون الخطوة الأولى نحو تحقيق حلم الشارقة مدينة الترشيد على مستوى المنطقة والعالم تعتبر رمز ودعوة للجميع على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي للالتزام بمبادئ الاستخدام الأمثل للطاقة والمياه وتخفيض الانبعاثات الكربونية.

وأشار إلى أن الهيئة أطلقت هذا العام عدة برامج ومبادرات مختلفة للترويج لساعة الترشيد تستهدف كافة فئات وقطاعات المجتمع، تتضمن مبادرة رايات ساعة الترشيد من خلال عمل لوحات إعلانية وتوزيعها على الشوارع والفواتير والأكياس، ومبادرة مبادرة تجوال ومن خلالها يقوم فريق فني بتوزيع مطويات توعوية في مجال ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه وتقديم الإرشادات للأسر من خلال جولة ميدانية في المناطق السكنية، وتنظيم مسابقة منابر الترشيد بين المساجد بهدف رفع مستوى الوعي والالتزام بمعايير الترشيد في استهلاك الكهرباء والمياه وتطبيقها في المساجد وأماكن الوضوء والمبادرة الثالثة شجرة الترشيد، من خلال التشجيع على زراعة الأشجار للحفاظ على البيئة وزراعة شجرة ترمز لساعة الترشيد في مبنى إدارة الترشيد ومشاركة فئات المجتمع وتشجيعهم على الزراعة، وتحمل المبادرة الرابعة شعار مدينة الترشيد ترحب بكم من خلال استقبال القادمون بالمطار بهدايا ترمز لمبادرة ساعة الترشيد.

وأكد أن الهيئة مستمرة في تنفيذ فعاليات المبادرة طوال العام وستوفر كافة الإمكانات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالمبادرة لتكون بداية الطريق نحو تحقيق حلم الشارقة مدينة الترشيد العالمية، حيث حققت الشارقة إنجازات في مجالات عديدة واصبحت مدينة الثقافة العربية والإسلامية ومدينة الطفل والشارقة مدينة صحية وبالعمل الجاد وتضافر الجهود ستصبح مدينة الترشيد العالمية خلال المرحلة المقبلة، وناشد جميع الفئات وشرائح المجتمع بذل مزيد من الجهور والاستمرار في تطبيق ممارسات وسلوكيات الترشيد طوال العام لتحقيق هذا الحلم.

وثمن حرص الهيئات والدوائر والمؤسسات وقادة المجتمع والأفراد على المشاركة في مبادرة الترشيد، وتقدم بالشكر لكافة الجهات الحكومية والشركات الخاصة والمنشآت السياحية والمراكز التجارية والأفراد على تفاعلهم مع مبادرة ساعة الترشيد.

وأوضح أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير طاقة نظيفة تتسم بالاستمرارية وتخدم معطيات البيئة، حيث أن ضروريات المستقبل تستدعي ذلك، بالإضافة إلى جهودها في مجال التوعية بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة.