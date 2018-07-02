بلدية الحمرية تنظم مبادرات توعوية لزوار الشاطئ

الشارقة 24:



كثفت بلدية الحمرية جهودها لاستقبال الزوار الذين يتواجدون بكثافة خلال هذه الأيام على شاطئ الحمرية، بعد بدء الإجازة الصيفية، من خلال قيامها بتوعية المرتادين بطرق الوقاية، في إطار هدفها للحد من الغرق.



وتقوم بلدية الحمرية بتنفيذ العديد من البرامج الوقائية والتوعوية، ضمن مبادرة "سلامتك أولاً"، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة متمثلة بمركز شرطه الحمرية الشامل وإدارة الإنقاذ والمختصين، من خلال توزيع المطويات وتوعية الزوار والمتواجدين على شاطئ الحمرية.



أوضح مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية، أن الفترة الحالية تشهد منذ اللحظات الأولى من الصباح وبعد صلاة الفجر يومياً تواجد العشرات من العوائل لقضاء أيام ممتعة على شاطئ الحمرية خلال العطلة الصيفية، لذلك كثفت البلدية من جهودها في نشر التوعية للحفاظ على الأرواح.