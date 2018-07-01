بلدية الحمرية تشارك في مبادرة ساعة الترشيد

الشارقة 24:

شاركت بلدية الحمرية اليوم الأحد، في فعالية ساعة الترشيد بإطفاء كافة الأجهزة بداخل وخارج مبنى بلدية الحمرية الرئيسي لمدة 60 دقيقة من الساعة الثانية والنصف مساءً إلى الساعة الثالثة والنصف مساءً.

وتعد المشاركة ضمن استراتيجية بلدية الحمرية في دعم وتعزيز الفعاليات المجتمعية والبيئية والمساهمة في نشر ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الحرارية ودعم مختلف المبادرات والحملات الوطنية المختلفة.

وأكد مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية، أن البلدية حريصة على هذه المشاركة السنوية في ساعة الترشيد والتي تعزز من جهود الدولة نحو البيئة المستدامة، والتي ينعم فيها الجميع بطاقة أمنة ونظيفة ومتجددة.

ولفت إلى أن كوادر البلدية شاركت من خلال التوعية بأهمية هذه المبادرة وخفض الاستهلاك، مؤكداً أنه تم نشر ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة من خلال بث رسائل توعوية وغلق كافة أجهزة المبنى وفتح المجال لمساهمة الكوادر الوظيفية في المبادرة.