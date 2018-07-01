"التنمية الأسرية" بكلباء تنشر الوعي حول "التنمر المدرسي"

الشارقة 24:

بحضور 100 معلم ومعلمة من المدرسة الإنجليزية بكلباء، أقامت إدارة مركز التنمية الأسرية فرع كلباء بالتعاون مع القسم الإداري لتنمية الموارد البشرية، ضمن قافلة الاستشارات المدرسية، محاضرة بعنوان "التنمر المدرسي".

وألقت المحاضرة الدكتورة ياسمين فاضل الخالدي مدرب معتمد دولي في التنمية البشرية، حيث هدفت المحاضرة إلى نشر الوعي لدى المعلمين عن الأسباب التي أدت إلى انتشار هذه المشكلة وكيفية التعامل مع الطالب المتنمر.

تضمنت المحاضرة عدة محاور: تعريف التنمر، وأنواع التنمر، وأسباب التنمر، وعلامات التنمر، وآثاره على الطلبة، وأماكن حدوث التنمر، وخصائص المتنمر "المعتدي" والمتنمر عليه "المعتدى عليه"، ودور الأهل في القضاء على هذه الظاهرة، ودور المدرسة في مواجهتها، وماذا يفعل المعلم لمعالجة التنمر المدرسي.

وفي ختام المحاضرة تفاعل المستفيدين مع مقدمة المحاضرة حيث تم طرح العديد من الاسئلة والاستفسارات حول كيفية معالجة هذه المشكلة.