المنتدى الإسلامي بالشارقة يستعد لإطلاق الدورة العلمية الـ 18

الشارقة 24:

بحثت اللجنة العليا المنظمة للدورة العلمية الصيفية الـ 18، خلال اجتماعها الرابع برئاسة الدكتور ماجد بوشليبي رئيس الدورة، الأمين العام للمنتدى الإسلامي، التحضيرات الخاصة لاستضافة الدورة من قبل المنتدى الإسلامي بالشارقة مطلع يوليو الجاري، بما يضمن إخراجها بشكل يليق بمستوى إمارة الشارقة، ومكانتها العلمية كمنصة علمية وثقافية رائدة عالمياً.

وناقش الاجتماع الذي حضره رؤساء اللجان المعنية بتسيير أعمال الدورة العلمية، عدداً من المواضيع التي تتعلق بأعمال تسيير برنامج الدورة، حيث تم استعراض ومناقشة المستجدات العلمية والتقنية واعتماد آليات تنفيذها بشكل فاعل خلال نسخة هذا العام، ووقفت اللجنة على أعمال البث المباشر لمحاضرات الدورة العلمية وتقنيات التسجيل الإلكترونية.

وأطلع رئيس اللجنة ماجد بوشليبي، من منسق عام الدورة فاطمة النعيمي على سير العمل، وناقش المجتمعون عدداً من المقترحات المقدمة من الأعضاء حول المحور الثقافي، ومضمون منهج الدورة بهدف زيادة الوعي للمشاركين ورفع كفاءة المخرجات التعليمية، وذلك ضمن سياسة التطوير الثقافي المستمرة التي يتبناها المنتدى الإسلامي في تنظيم أنشطته العلمية والثقافية.

وعبر بوشليبي، عن فخر المنتدى الإسلامي بالثقة التي أولاها إياه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتنظيم الدورة العلمية الصيفية سنوياً، موضحاً أن برنامج الدورة العلمية الصيفية لهذا العام يتضمن عدداً من المناشط والفعاليات التي ستواكب انعقاد الدورة على مدار أسبوعين، والتي ستعزز مفاهيم الخطاب العلمي والثقافي المتزن لدى المشاركين، وذلك عبر المحاور النوعية في مجال العلوم الشرعية بهدف صقل الخبرات الأكاديمية للمشاركين ورفع كفاءتهم ومهاراتهم العلمية وفق مبادئ الشريعة الغراء.