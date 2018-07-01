"تخطيط الشارقة" تُدرب موظفيها على التغيير الإيجابي

الشارقة 24:





نظمت دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة دورة تدريبية مكثفة لموظفيها حول "التغيير الإيجابي، تهدف إلى تدريب الموظفين على سُبل تحقيق التوازن الداخلي وتعزيز الأفكار الإيجابية من أجل تحقيق السعادة الوظيفية، ومواجهة صعوبات العمل والتعامل الإيجابي مع المتغيرات المتلاحقة في البيئة المحيطة، وصولاً لإسعاد المتعاملين.

وأكد سعادة المهندس خالد بن بطي رئيس دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة حرص الدائرة وسعيها المتواصل لتوفير الدورات التدريبية والتثقيفية لموظفيها في مختلف التخصصات وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية والمرتبطة بطبيعة عمل الدائرة، مبيناً أهمية هذه الندوة التعريفية للموظفين، حيث يعد التغيير الإيجابي في سلوك الموظف هو القاعدة الأولى لتحقيق السعادة الوظيفية للموظف، ومن ثم تطوير قدرات الموظف لتقديم خدمات متميزة وتحقيق السعادة للسادة المراجعين.

و أشار إلى أن التغير الإيجابي سيؤدي حتماً إلى تحقيق مراحل متقدمة من السعادة الوظيفية ما يحقق معه جودة العمل وينعكس تماماً على إنتاجية الموظفين وتعزيز ولائهم المؤسسي، حيث أن السعادة مرتبطة بشكل كامل بالإيجابية، ولا يمكن فصلهما أو حتى إبعادهما عن بعضهما البعض، لافتاً إلى أن السعادة والإيجابية هي ثقافة ومعرفة وأسلوب حياة يجب على كل مؤسسة أن ترسخ تلك الثقافة لدى موظفيها، بل والذهاب أبعد من ذلك من خلال نشر ثقافة السعادة والإيجابية لمختلف فئات المجتمع المرتبطة بعمل الدائرة.

ولفت بن بطي إلى أن القطاع الحكومي تقع عليه مسؤولية النهوض بموارده البشرية في مختلف التخصصات وصقل مهاراته وإعداده الإعداد اللازم، بما يضمن له أداء رسالته على أكمل وجه في إطار منظومة من القيم والمبادئ الأخلاقية التي تحكم السلوك المهني والوظيفي تحقيقاً للمصلحة العامة.

ومن جهته، أكد فهد عبد الله هيكل المحاضر في السعادة الإيجابية ومحاضر الدورة التدريبية على أهمية تدريب موظفي الدائرة على التأقلم مع ظروف العمل المتغيرة وحتمية التحلي بالروح الإيجابية أثناء التعامل مع زملاء العمل والمراجعين، مشيراً أن تحقيق السعادة الإيجابية من شأنه تحقيق ذلك، من حيث تنمية السلوك الجيد وتحقيق النجاحات على صعيد العمل والمنزل، ومن ثم تحقيق السعادة والايجابية في مختلف التعاملات وعلى كل المستويات.

و أشار إلى أن ثقافة السعادة ترتكز بشكل رئيس على حب البذل والعطاء، والسعي لتحقيق سعادة الآخرين، وتقديم الشكر والامتنان والتقدير للآخرين، وعلى القيم الإيجابية الأخرى كالاحترام، والعدالة، وغيرها، كما تتطلب السعادة تعزيز بعض المهارات لدى الموظفين مثل اليقظة الذهنية، والذكاء العاطفي، ويتعين على المؤسسات مراقبة مستويات السعادة لدى مختلف الفئات المعنية بشكل مستمر، من خلال أدوات قياس السعادة، كاستطلاعات الرأي، والاستبيانات، مع ضرورة أن تكون تلك القياسات بمنهجيات علمية تضمن دقة مخرجاتها ومؤشراتها.

وأضاف هيكل أن حياة الإنسان مليئة بالتحديات والعقبات التي تعد حقيقة حتمية يجب أن يمر بها كل شخص، ومن أجل تجاوزها عليه أن يتحلى بأفكار إيجابية، وهذه الافكار الايجابية تتحول إلى سلوك جيد، مبيناً أن التفكير يصنع التغيير والتغيير لا يبدأ من الخارج إنما ينطلق من الداخل، فلا بد للشخص أن يؤمن بقدراته ليصنع واقعاً أفضل .

ولفت إلى أنه حين يكون الموظف ايجابياً وسعيداً فإنه سيعلم يقينا أن كل مراجع يرغب بمعاملة راقية ويجب إشعاره بأنه شخصية مهمة لدى المؤسسة، وأن خدمة المراجعين هي خدمة للمجتمع الذي يعيش فيه، مشيراً إلى أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها الموظف وهي شعوره بالمسؤولية تجاه مؤسسته ومجتمعه وان يتحلى بالأمانة والإخلاص والصدق وأن يتسم بطلاقة الوجه والهدوء يكون طلق الوجه هادئاً، وأن يستقبل طلبات المراجعين بابتسامة وبرحابة صدر وبلغة جسد راقية من أجل تحقيق الهدف الأسمى وهو إسعاد السادة المراجعين.