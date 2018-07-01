عثمان الماس: 39 ميجاوات نسبة التوفير خلال "ساعة الترشيد"

الشارقة 24 – عبد الحميد أبو نصر:





أكد المهندس عثمان سرور الماس مدير إدارة التحكم والمراقبة بهيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن نسبة توفير مبادرة ساعة الترشيد التي وجه بها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بلغت 39 ميجاوات.

وأضاف الماس لـ "الشارقة 24": أن مبادرة ساعة الترشيد تنطلق أول يوليو من كل عام من الساعة 2.30 حتى 3.30 ظهراً وهي الساعة التي يزداد فيها الطلب على التيار الكهربائي، وتصل الأحمال إلى الذروة؛ حيث بلغت خلال ساعة الترشيد نسبة التوفير 39 ميجاوات لساعة واحدة، وهو ما يعادل 23.4 طن من ثاني أكسيد الكربون، مؤكداً أنه لو تم التخفيض بنفس هذه النسبة ينتج 936 ميجاوات يومياً، أي ما يعادل 11.232 ميجاوات في الساعة سنوياً.

وأشار الماس إلى أن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بإطلاق مبادرة ساعة الترشيد تأتي في إطار متابعة سموه المستمرة لكل تفاصيل العمل بهيئة كهرباء ومياه الشارقة وحرص سموه على تنمية الوعي وإطلاق المبادرات الهادفة لمشاركة أفراد المجتمع في مواجهة القضايا الحيوية.

وقال مدير إدارة التحكم والمراقبة، إن هيئة كهرباء ومياه الشارقة برئاسة سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة تعمل جاهدة من خلال هذه المبادرة على توعية أفراد الجمهور ومختلف المؤسسات والدوائر بأهمية الاستخدام الأمثل للطاقة، وتخفيض الانبعاثات الكربونية من خلال إغلاق الأجهزة غير الضرورية، والاهتمام بالصيانة الدورية؛ موجهاً الشكر لإدارة الترشيد بالهيئة على جهودها التوعية، كما توجه بالشكر جميع الوزارات والجهات التي شاركت في في إنجاح هذه المبادرة.