"بلدي دبا الحصن" يعقد اجتماعه الأخير من الفصل السنوي الـ 13

الشارقة 24:

بناءً على قرار المجلس التنفيذي بشأن فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل السنوي الـ 13 للمجالس البلدية لإمارة الشارقة، عقد المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن اجتماعه الأخير لدور الانعقاد العادي الاول من الفصل السنوي الـ 13 برئاسة سعادة أحمد محمد جمعوه رئيس المجلس، بحضور الأعضاء.

وأشاد بن جمعوه بالأدوار المبذولة من قبل لجان المجلس البلدي من خلال التواصل وتنسيق الاجتماعات مع المؤسسات الحكومية والتي بلغ عددها 40 اجتماعاً خلال الأربعة الأشهر الماضية، بالإضافة لمتابعة طلبات الاراضي السكنية والاستثمارية وطلبات العزب ورفعها للجنة تخصيص الأراضي لاعتمادها ومنحها لمستحقيها، كما طالب بن جمعوه ببذل المزيد من الجهود خلال دور الانعقاد القادم من الفصل السنوي الـ 14 القادم بوضع خطة عمل لأعمال اللجان.

كما نوه بتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة بشأن تفعيل مبادرة "ساعة الترشيد" التي تصادف اليوم الأحد من الساعة 2:30 إلى الساعة 3:30 ظهراً.

كما صادق المجلس البلدي على محضر الاجتماع السابق رقم (3) واطلع على آخر المستجدات بخصوص تنفيذ التوصيات التي خرج به المجتمعون.

وتلا أمين سر المجلس قرار المجلس التنفيذي رقم (22) لسنة 2018 بشأن فض دور الانعقاد العادي الاول من الفصل السنوي الثالث عشر للمجالس البلدي في إمارة الشارقة، على أن تقوم اللجنة العامة بتسيير أعمال المجالس البلدي فيما بين أدوار انعقاد المجلس.