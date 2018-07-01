"يداً بيد لتأمين مسكنك" يشهد تجاوباً كبيراً من سكان الشارقة

الشارقة 24:





بدأ عدد من سكان مدينة الشارقة، بالتسجيل عبر موقع وزارة الداخلية الإلكتروني moi في برنامج "يداً بيد لتأمين مسكنك"، الذي أطلقته وزارة الداخلية، بالتعاون مع شرطة الشارقة، والذي يهدف إلى حماية المساكن من السرقات، خاصة خلال فصل الصيف، الذي يشهد مغادرة العديد من الأسر منازلهم بسبب السفر، وقضاء فترة الصيف خارج الدولة.

وأكد العقيد فيصل بن نصار، نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، أن هناك تجاوباً ملحوظاً خلال الأسبوع الأول لإطلاق البرنامج، داعياً سكان المنازل بمدينة الشارقة، للإسراع بالتسجيل فيه عبر موقع وزارة الداخلية "moi"، واتباع خطوات التسجيل.

وأشار إلى أنه بعد اكتمال عملية التسجيل ستقوم شرطة الشارقة عبر آلية عمل محددة بالتواصل مع الشخص المسجل، وتزويده ببعض الإجراءات التي عليه اتباعها قبل السفر تجنباً لتعرض مسكنه للسرقة.

وأضاف نصار أن البرنامج هو إجراء احترازي تقوم من خلاله شرطة الشارقة، بتسيير دوريات أمنية على المنازل التي قام أصحابها بالتسجيل ومراقبة أي تحرك مشبوه حولها، لذا يجب وضع رقم تواصل مع الأشخاص القاطنين في المنزل، أو أصدقائهم، أو جيرانهم للتواصل معهم في حالة الارتياب في حدوث شيء ما، موضحاً أن دور الشرطة يكمن في التقليل من نسبة حدوث السرقات، ولكن على صاحب المنزل تقع المسؤولية والدور الأكبر في حماية منزله، من خلال التدابير الوقائية التي يجب عليه القيام بها قبل سفره، ومنها التأكد من إغلاق الأبواب والنوافذ وفتحات التكييف وعدم ترك المقتنيات الثمينة والمستندات المهمة في خزائن المنزل، ومن الأفضل حفظها لدى البنوك أو في مكان آمن حسب رؤية صاحب المنزل، ويجب ترك جزء من الإضاءة الخارجية، والداخلية يعمل خلال فترة الغياب حتى يترك انطباعاً بوجود أشخاص داخل المنزل .

يذكر أن بداية التسجيل في برنامج "يداً بيد لتأمين مسكنك" بدأ منذ 23 يونيو المنصرم ويستمر حتى 30 يوليو الجاري.