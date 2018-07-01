"مجلس بلدي الشارقة" يعقد الاجتماع الأخير من الفصل السنوي الـ 13

الشارقة 24:





بناءً على قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2018، بشأن فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل السنوي الـ 13 للمجالس البلدية لإمارة الشارقة، عقد المجلس البلدي لمدينة الشارقة برئاسة سعادة سالم علي المهيري الاجتماع الثالث والأخير من الفصل السنوي الـ 13، بحضور الأعضاء.

واستهل رئيس المجلس الاجتماع بكلمة جاء فيها "نكرر رفع أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الثقة الغالية التي أولانا إياها من خلال منحنا شرف المشاركة في هذا المجلس الموقر الذي سعينا من خلاله إلى مناقشة قضايا المجتمع من ضمن الإمكانات المتاحة ، فأسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا في أداء رسالتنا خلال هذه الفصل السنوي وأن نكون قد وفقنا في تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ونؤكد أن هذه التوجيهات ستبقى النهج الذي نعمل من خلاله للنظر في قضايا الناس والمجتمع مهتدين بأقوال وتوجيهات سموه التي تصب دائماً في مصلحة المواطن والإمارة".

كما توجه المهيري بالشكر إلى المجلس التنفيذي لحرصه الدائم على معالجة المواضيع المرفوعة له من خلال المجالس البلدية والبلديات، وشكر أيضاً جميع الدوائر والجهات الحكومية لما أبدته من تعاون لتحقيق المصلحة العامة، كما شكر جميع لجان المجلس وبلدية مدينة الشارقة وموظفي أمانة سر المجلس.

وقبل تلاوة قرار الفض، اطلع المجلس على عدد من المقترحات المرفوعة من اللجان والتي تهدف إلى تطوير آلية عمل المجلس وتوطيد العلاقة بأبناء الإمارة من خلال تنظيم عصف ذهني على مستوى الإمارة لمناقشة أبرز التحديات التي تواجهها الدوائر في تقديم الخدمات للمواطنين، وأوصى المجلس بالتحضير لجلسة العصف مع بداية الفصل السنوي القادم.