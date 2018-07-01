أيمن باروت: البرلمان العربي للطفل يسعى لتأهيل "نواة المستقبل"

الشارقة 24 – محمود سليم:

قال أيمن عثمان باروت، أمين عام البرلمان العربي للطفل، إن عمل البرلمان سيركز على خدمة الأطفال بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية.

وأوضح في تصريحات لـ "الشارقة 24"، أن البرلمان يهدف إلى تأهيل أعضاءه والذين يمثلون الدول العربية؛ بشكل علمي على المشاركة الإيجابية في حياتهم، ليكونوا "نواة للمستقبل" كقيادات وممثلين في دولهم.

وأشار إلى أن تأسيس البرلمان العربي جاء نتاجاً لجهودٍ دؤوبة من أطراف عدة، تُوجت بمبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، باستضافة البرلمان وتَحمّل كافة تكاليفه لتكون إمارة الشارقة مقراً له.