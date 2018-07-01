بلدية مدينة الشارقة تشارك في مبادرة "ساعة الترشيد"

الشارقة 24:





في إطار الرؤى والتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، واستجابة لمبادرة سموه التي أطلقها تحت مسمى "ساعة الترشيد"، شاركت بلدية مدينة الشارقة في فعاليات هذه المبادرة من خلال إطفاء جميع الأنوار وكل الأجهزة الكهربائية ظهر اليوم من الساعة 2:30 وحتى الساعة 3:30، للتأكيد على أن الترشيد مسؤولية مجتمعية ملزمة لكل فئات وشرائح المجتمع، ولتكرس البلدية دورها الإيجابي في هذا المجال والحفاظ على الطاقة والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة.

وأكدت بلدية مدينة الشارقة، أن مبادرة ساعة الترشيد التي أطلقها صاحب السمو حاكم الشارقة في عام 2015 تعكس اهتمام سموه الكبير بالبيئة والمحافظة عليها، وضرورة ترسيخ ثقافة ترشيد الماء والكهرباء والاستخدام الأمثل للطاقة، حيث يعتبر ترشيدها عاملاً أساسياً للحفاظ على البيئة من الانبعاثات الكربونية، ويأتي ذلك من خلال إغلاق الأجهزة الكهربائية الغير ضرورية والاهتمام بالصيانة الدورية بهدف المحافظة على الطاقة من أجل الأجيال القادمة، والاستخدام الأمثل لها لتصبح الشارقة مدينة الترشيد، كما حققت هذه المبادرة أثراً طيباً ومردوداً ملموساً في توفير استهلاك الطاقة.

وأشارت البلدية إلى أنه تم المشاركة في هذه المبادرة من خلال إطفاء أنوار مبناها الرئيسي وجميع الأجهزة الكهربائية، فضلاً عن إغلاق جميع مرافق عدد من الحدائق لمدة ساعة وهي حدائق المحطة والفيحاء الجديدة وحديقة المنتزه الوطني وحديقة الحزام الأخضر، كما قام قطاع الزراعة والبيئة في بلدية مدينة الشارقة بعمل مجسم لساعة الترشيد تم تصميمه من الزهور، بمساحة 12 متر قطر الدائرة واستخدام أكثر من 3 آلاف زهرة في منتزه الشارقة الوطني للتوعية بضرورة الترشيد في استهلاك الكهرباء والحفاظ على البيئة من أجل الاستدامة.

وكانت البلدية قد وقعت على مبادرة ساعة الترشيد بهدف التوعية بأهمية الاستخدام الأمثل للطاقة وتخفيض الانبعاثات الكربونية، كما تعهدت من خلال هذا التوقيع الالتزام بأهداف ومبادئ هذه المبادرة، وأن تكون بداية الالتزام بالممارسات السليمة لترشيد استهلاك الطاقة والمياه والاستخدام الأمثل لها، فبلدية مدينة الشارقة دائماً ما تسعى إلى تحقيق هذا الهدف.