"الشارقة لحماية الطفولة" تستضيف اجتماع اللجنة الدائمة لرعاية الأطفال المحرومين

الشارقة 24:





استضافت شبكة الشارقة لحماية الطفولة اجتماع اللجنة الدائمة لرعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية في الشارقة، وضم الاجتماع، رئيس اللجنة، سعادة المستشار سالم مطر الحوسني، رئيس محكمة الشارقة الشرعية، ونائب الرئيس اللواء سيف محمد الزري، القائد العام لشرطة الشارقة، والسيد محمد عبد الله الزرعوني، مدير منطقة الشارقة الطبية، عضواً، والعقيد جمال فاضل العبدولي، مدير إدارة الجنسية في الشارقة، عضواً، وسعادة عفاف المري، عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، أمين السر، والأستاذ أحمد إبراهيم، مقرر اللجنة، وكذلك حضور شيخة بالهول، رئيس مجلس أمناء الشبكة، وعائشة عبد الله بن علي، مدير الشبكة.

وتم في الاجتماع مناقشة حزمة من القضايا والأفكار والمبادرات التي تخص الطفولة، في ظل سعي اللجنة إلى تعزيز تكامل الأدوار بين أفراد المجتمع ومؤسساته الحكومية والخاصة، فيما يتعلق بالأطفال، واتخاذ جميع التدابير والخطوات اللازمة لحمايتهم، وتوعية المجتمع بمختلف أنواع الإساءة التي يتعرض لها الأطفال مما يسهم في نشر الوعي على مستوى المؤسسات في إمارة الشارقة.

وقالت شيخة بالهول، رئيس مجلس أمناء شبكة الشارقة لحماية الطفولة، سعدنا كثيراً باستضافة أعضاء اللجنة الدائمة لرعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية، لعقد اجتماعهم في مقر الشبكة الجديد، في ظل تنسيق وتعاون مستمر بما يسهم في تنشئة جيل قادر على مواجهة الحياة، وتخطي العقبات والنجاح في تحيق نقلات نوعية تترك بصمة واضحة وعلامة فارقة من أجل مستقبل أفضل للأطفال.

وتابعت: نحرص على تنفيذ الخطة الاستراتيجية للشبكة، وبذل كل الجهود من أجل تحقيقها وترجمتها على أرض الواقع، وأهمية وضرورة التعاون والتنسيق والعمل المشترك مع الجهات والمؤسسات والهيئات ذات العلاقة، خصوصاً أن تأسيسها جاء بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بما يعزّز من التعاون والتنسيق والتفاعل بين المؤسسات العاملة في مجال حماية الأطفال في الإمارة، وبناء القدرات المعرفية والمهنية للعاملين والمتطوّعين في هذا الإطار وتطوير أدائهم، بقصد تحقيق الغرض من أنشائها ، والارتقاء بمنظومة العمل، من خلال آليات متنوعة، من بينها التعاون مع المؤسسات الدولية والمحلية في مجالات تدريب العاملين في المؤسسات والجهات التي تعنى بالأطفال، ما يسهم في تحقيق قفزات نوعية والوعي لدى العاملين بأهمية ومكانة الطفل، وضرورة البحث عن أفضل وأهم الوسائل والسبل لتربية وحمايته والحفاظ على حياته، لينشأ في بيئة نموذجية محفزة يتوافر فيها مختلف وسائل وآليات الإبداع والتميز والأمان والطمأنينة.

ومن جانبها، قالت عائشة عبد الله بن علي، مدير شبكة الشارقة لحماية الطفولة، قدمنا من طرفنا شرحاً مبسطاً لاختصاصات وعمل الشبكة، خصوصاً أنه يوجد رابط قوي بين اللجنة والشبكة، من حيث اختصاص اللجنة في تحديد الأسر الحاضنة، وإيجاد الحلول لمشكلات الأطفال فاقدي الرعاية الاجتماعية، ووضع سياسات ومعايير تتعلق بكيفية توفير الحلول لمشكلات الأطفال.

وأثنى سعادة رئيس اللجنة، على عمل الشبكة وأعضائها، راجياً لها تحقيق أهدافها الأساسية، وترجمة رؤيتها ورسالتها محلياً وعربياً، حيث تعمل على أن تكون الشبكة الأولى عربياً لحماية الطفولة في الوطن العربي نهاية 2019.