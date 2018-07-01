راشد المحيان يثمن رؤية حاكم الشارقة في تطبيق منهج تعليمي متكامل

الشارقة 24:



أكد راشد عبد الله المحيان رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى، أهمية رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تطوير التعليم بالدولة، من خلال استشراف مستقبل الأجيال وفق تطبيق منهج تربوي تعليمي متكامل.



وأشار إلى حاجة الميدان التعليمي لركائز تعمل على تثقيف الطالب باعتباره محور العملية التعليمية، وذلك من خلال توظيف كافة عناصر المنظومة التعليمية لينشأ على تعلم اللغة العربية والثقافة الإسلامية والشعر والأدب والنثر.



وأعرب باسمه وباسم أعضاء مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في المنطقة الوسطى، عن شكره واعتزازه لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه المتواصل للتعليم في إمارة الشارقة، واهتمام سموه الدائم بالطالب وتنمية مواهبه ومداركه، وإكسابه مختلف المعارف والعلوم ليكون مؤهلاً لدخول أرقى الجامعات، مؤكداً أن المجلس يثنى على تلك الرؤى الثاقبة لسمو حاكم الشارقة ويعدها هامة لخدمة الميدان التربوي، ودعم كافة الجهود والخطط لرفع التحصيل الدراسي واكتشاف المواهب وربط الطالب بهويته وثقافته ولغته العربية ودينه الإسلامي الحنيف.



وأكد على أهمية تعزيز كافة الجهود في مختلف المدارس لترسيخ الهوية الوطنية في نفوس الأبناء والبنات من خلال القيم التربوية والمناهج التعليمية، وكافة البرامج لتتكامل من تحقيق تلك الرؤية الوطنية التي رسمها صاحب السمو حاكم الشارقة في بناء القدرات، فضلاً عن اكتشاف المواهب وتتبع الطرق للتنشئة السليمة والحفاظ على الأجيال وتهيئتهم لدخول أرقى الجامعات ليكونوا أفراداً قادرين على خدمة وطنهم.