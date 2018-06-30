بلدية الحمرية تستقبل وفداً من نظيرتها بالمدام

الشارقة 24:





أكد مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية، أهمية تعزيز التعاون المشترك بين مختلف بلديات إمارة الشارقة وتبادل الخبرات، بما يحقق التطور الدائم في أليات العمل المشترك والاستفادة من أفضل الممارسات.

وأشار الشامسي إلى أن بلدية الحمرية حريصة على تمكين مختلف البلديات من الاطلاع على منظومة برامجها وأدائها، وما نالته من شهادات في الجودة، فضلاً عن فعالياتها المجتمعية، لافتاً إلى أهمية هذا التعاون بما يحقق تبادل الخبرات ويعزز من كفاءة الأداء ويحقق في الوقت ذاته من أهداف حكومة الشارقة.

جاء ذلك خلال استقبال بلدية الحمرية، الخميس، في مقرها الرئيسي وفداً من بلدية المدام، في إطار التعاون المشترك بين مختلف بلديات إمارة الشارقة.

وضم وفد بلدية المدام رؤساء الأقسام والموظفين المعنيين وبعض المختصين.