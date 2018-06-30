80 مشاركاً في المخيم الصيفي الثاني للرياضات البحرية

الشارقة 24 – عبد الحميد أبو نصر:





في حديقة الشاطئ بمدينة دبا الحصن، انطلقت السبت، النسخة الثانية من المخيم الصيفي للرياضات البحرية، الذي ينظمه نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، للفئة العمرية من 12 إلى 16 سنة، ويستمر حتى 5 يوليو الجاري، بدعم من مجلس الشارقة الرياضي، تحت شعار "عيش حياة البحر".

وأكد طارق سعيد علاي عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية رئيس اللجنة الإعلامية، أن مجلس إدارة النادي، برئاسة سعادة علي سالم المدفع يسعى من خلال هذا المخيم الصيفي إلى توفير فرص مميزة وعملية للناشئين وصغار السن على ممارسة الرياضات البحرية المختلفة، والعمل على اكتشاف وصقل مواهبهم لتطوير أدائهم في المستقبل وتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المحافل المحلية والعالمية.

وأضاف طارق علاي أن الهدف أيضاً من هذا المخيم الصيفي هو استثمار واستغلال وقت الفراغ لدى المشاركين خلال فترة الصيف، بما يعود بالنفع عليهم وعلى أسرهم والمجتمع.

من جانبه قال أحمد الحوسني المدير التنفيذي في النادي إن المخيم الصيفي في نسخته الثانية يوفر للمشاركين العديد من الأنشطة والرياضات البحرية والترفيهية، كما يحتوي على دروس تعليمية نظرية على كيفية ركوب الدراجات المائية والتجديف والكياك و طرق صيد الأسماك، بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية وكرة الطائرة والقدم الشاطئية والمسابقات، إلى جانب الرحلات إلى إحدى مدن الألعاب المائية في الدولة، واستضافة مسبح نادي الحصن في محاضرة حول كيفية الغوص.