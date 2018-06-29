شرطة الشارقة تكرم متعاوناً ومتميزين في عملهم

الشارقة 24:

كرم العقيد الدكتور أحمد سعيد الناعور، مدير عام إدارة العمليات المركزية بالإنابة بشرطة الشارقة، بمكتبه محمد أحمد الخميري، وذلك تقديراً لدوره الإيجابي الذى أبداه تجاه إحدى فرق العمل الميداني التابعة لإدارة المرور والدوريات ونقل الصورة الإيجابية لمدراء إدارتهم والإشادة بما قدموه من واجب إنساني ومهني يؤكد دور الشرطة الكبير في خدمة وأمن المجتمع، بحضور المقدم خالد محمد الكي نائب مدير إدارة المرور والدوريات، و النقيب حميد عبدالله الشامسي مدير فرع الدوريات الداخلية، والملازم أول عمر محمد النقبي رئيس قسم إسعاد المتعاملين بالإنابة.

كما شمل التكريم أفراد فريق العمل الميداني من إدارة المرور والدوريات، الرقيب أول عادل حسن بلال، والرقيب إسماعيل فايز أبوحجر، والشرطي أول معتز محمد وذلك تقديراً للجهد والإسهام الإيجابي البناء الذي تمثل في التفاني والإخلاص في أداء الواجب.

من جانبه، ثمن العقيد الناعور دور أفراد الشرطة في كافة ميادين العمل المختلفة، حاثاً إياهم على بذل المزيد من العمل والجهد لتوصيل رسالة القيادة الرامية إلى تعزيز الثقة مع الجمهور.