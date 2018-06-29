شرطة الشارقة تنظم ورشة حول التعامل مع طفايات الحريق

الشارقة 24:

نظم قسم الإنقاذ بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، محاضرة وورشة عمل حول التعامل مع طفايات الحريق والتي استهدفت موظفي القسم، تجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز السلامة والحماية المدنية.

هدفت الورشة إلى معرفة أنواع الحرائق وعناصر الاشتعال ومسببتها وطرق التعامل الصحيح، ووسائل الوقاية والسلامة منها، وطرق الإخلاء أثناء الحرائق، وأنواع الطفايات المستخدمة لكل غرض والأماكن المناسبة لوضعها، إلى جانب تلقي الحضور تدريبات عملية قاموا بتطبيقها عملياً في إخماد الحرائق.

وقد لاقت الورشة إقبالاً وإعجاباً من الحضور، كما تفاعلوا بشكل إيجابي مع المواضيع المطروحة حول طرق التعامل الصحيح مع الحرائق ووسائل الوقاية والسلامة منها.