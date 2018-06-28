"الشارقة 24" يعقد شراكة إعلامية مع "التثقيف الصحي"

الشارقة 24:

وقع موقع "الشارقة 24" الإخباري الإلكتروني التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، اتفاقية شراكة إعلامية، مع إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الإمارة، بهدف تعزيز الترويج الإعلامي لكافة فعاليات وأنشطة وبرامج إدارة التثقيف، والجمعيات التطوعية الداعمة للصحة المجتمعية.

وتسعى إدارة التثقيف الصحي، بموجب الاتفاقية، التي جرى التوقيع عليها، يوم الخميس، من قبل فاطمة إبراهيم رئيس التحرير التنفيذي للموقع الإلكتروني، وإيمان راشد سيف مدير إدارة التثقيف الصحي، إلى الاستفادة من خبرات "الشارقة 24" كمؤسسة إعلامية رائدة، وموقع إخباري مشهود له، في هذا المجال، وقادر على تحقيق أهداف إدارة التثقيف الصحي المنصوص عليها في الاتفاقية.

وأكدت فاطمة إبراهيم، حرص الموقع الإخباري الإلكتروني، على تقديم كل ما يلزم من دعم ومؤازرة إعلامية لإدارة التثقيف الصحي، في إطار اتفاقية الشراكة الموقعة بين الجانبين، وبما ينسجم مع سياسة الموقع والتزاماته الأخلاقية تجاه المجتمع، معتبرة أن هذه الشراكة الاستراتيجية من شأنها أن تصب في خدمة المجتمع الإماراتي، ومصلحة أبناء الدولة والمقيمين على أرضها، من خلال العمل المشترك على تحسين السلوك المرتبط بالصحة لكافة أفراد المجتمع، للوقاية من الأمراض والحد من انتشارها، حيث تعتبر الصحة والأسرة محورين أساسيين من محاور عمل الموقع ورسالته الإعلامية التوعوية.

بدورها، قالت إيمان راشد سيف: إن توقيع الاتفاقية مع موقع "الشارقة 24" الذي يعتبر من المؤسسات الإعلامية الرائدة في الدولة، يندرج في إطار سعي إدارة التثقيف الصحي الدؤوب نحو تحقيق رؤيتها ورسالتها والأهداف التي أسست من أجلها، وفق الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة وعلى أكمل وجه، من خلال الترويج الفعّال والمؤثر والمبتكر لكافة جهود الإدارة الرامية، إلى رفع مستوى الوعي الصحي وزيادة المعرفة وتغيير الاتجاهات، عن طريق برامج تثقيفية مدروسة، تهدف إلى إكساب أفراد المجتمع المهارات والمعلومات الصحية، التي تضمن بناء مجتمع صحي وسعيد.

ونصّت الاتفاقية، على التزام "الشارقة 24" بتقديم الدعم الإعلامي للجمعيات التطوعية الداعمة للصحة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، ومن أبرزها جمعية أصدقاء مرضى الكلى، وجمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل، وجمعية أصدقاء السكري، وجمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية، وجمعية أصدقاء مرضى السرطان.

ويعتبر "الشارقة 24"، الذي تأسس في فبراير 2015، الموقع الإلكتروني الرسمي لحكومة الشارقة، ويُعنى بأخبار إمارة الشارقة والشأن العام في دولة الإمارات، ويهدف إلى أن يكون مرجعاً إخبارياً موثوقاً لكافة أحداث الإمارة والدولة، بالإضافة إلى تغطية الأخبار العربية والدولية، من خلال توفير المعلومة الصحيحة، بشفافية ومصداقية ونزاهة وموضوعية، بعيداً عن التعصب والتحيز.

كما تعتبر إدارة التثقيف الصحي، إحدى الإدارات التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، التي تسعى إلى تعزيز الرعاية الصحية في الإمارة والدولة، من خلال التعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، في تنظيم نشاطات مشتركة تمنح سكان الشارقة والإمارات حياة أفضل، وتبعد عنهم مخاطر الأمراض على اختلاف أنواعها.