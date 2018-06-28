المنتدى الإسلامي بالشارقة يختتم دورة الحضارة الإسلامية

الشارقة 24 – وام:

اختتم المنتدى الإسلامي بالشارقة، يوم الخميس، دورة تدريبية بعنوان "الحضارة الإسلامية"، والتي نفذت في مقره، في إطار التعاون الثقافي، مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة.

وقدم الدورة، الدكتور عبد السميع الأنيس أستاذ مشارك بقسم أصول الدين بكلية الشريعة والدراسات القرآنية في جامعة الشارقة، وذلك بحضور لفيف من أئمة مساجد الإمارة ووعاظها، وعدد من المهتمين بالتاريخ العربي والحضارة الإسلامية.

وعقدت الدورة، ضمن برنامج الإجازة العلمية في الثقافة الإسلامية، وشهدت مناقشة عدد من المحاور المتخصصة، أبرزها تحليل واقع الحضارة واستشراف مستقبلها في ضوء المتغيرات الثقافية والعلمية الحالية.

واستعرضت الدورة، عدة توصيات صاغها المنتسبون والمشاركون، على ضوء المحاور الأساسية، التي تم التطرق لها على مدار أربعة أيام متتالية، وهي مفهوم الحضارة وشروطها، ونشأة الحضارة الإسلامية، وأبرز مكوناتها ومقومات ازدهارها، والدور الذي شكلته للحضارة الإسلامية من حجز أساس وتحول جوهري، أسهم مباشرة في تقدم ونهوض العديد من الحضارات الحديثة المعاصرة.

وتطرقت الدورة، إلى شرح مراحل تطور الحضارة الإسلامية، وطرق انتشارها في شتى بقاع الأرض، حيث تم تسليط الضوء على عدد من نماذج نوابغ الحضارة، والذين قدموا إسهامات جليلة للإنسانية، أسهمت في تقدم وتحضر المجتمعات وازدهارها.